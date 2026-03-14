KellyChu - 遗体修复师报道照亮社会阴霾 《头条日报》「香港最佳新闻奖」 夺3奖项 | Executive日记

传媒界年度盛事「香港最佳新闻奖」昨天比赛结果出炉，《头条日报》在参赛12间报馆中共获3个奖项，包括最佳新闻写作（中文组）季军、最佳图片（体育组）亚军及最佳图片（新闻组）优异奖，成绩理想，Kelly表达恭喜之余，深感《头条》编采人员专业用心，且对社会具足够新闻触角嘅报道，获业界肯定。

由香港报业公会举办嘅「2025年香港最佳新闻奖」，旨在嘉许业内杰出新闻工作者，并提升业界专业水平。今届参赛报馆有12间，公会共收到636份参赛作品，角逐报道组、写作组、图片组及设计组，合共78个奖项。所有参赛作品均由58位专业人士组成嘅评审委员进行严谨评选，最终确定各奖项得主。



在如此激烈竞争中脱颖而出嘅包括《头条日报》记者龙芷莹对于遗体修复师嘅报道，当时大埔宏福苑大火发生后，九龙殡仪馆请来台湾专业遗体修复团队，义务修复死难者遗体，让他们有尊严地离去，同时家属能够安心道别。记者用心撰写，为读者呈现呢个罕见职业在灾难中嘅默默付出，在社会弥漫悲伤之际，找到一丝阳光，传播正能量，Kelly读毕后亦感动落泪。报道最终获得最佳新闻写作（中文组）季军。



摄影记者苏正谦作品「刀光剑影」则获最佳图片（体育组）亚军，该图定格香港花剑运动员蔡俊彦在全运会上嘅英姿，以独特重影方式凸显运动员挥剑速度，精准捕捉精英运动员出色表现。另一张由伍明辉所拍摄嘅作品「老伴在单位」夺得最佳图片（新闻组）优异奖，相中老翁坐在宏福苑外嘅街道上，眼睁睁看着单位陷入火海，妻子下落不明，心情焦急。老翁嘅故事曾得到广泛报道，这张现场相片亦反映记者拥有良好洞察能力，助力纪录新闻性一刻。



KellyChu

「刀光剑影」膺最佳图片（体育组）亚军。