Titus - 预知未来的超能力 | 表奇立异

你试过「开口中」吗？这种感觉实在太爽了，就像拥有了预知未来的超能力。这超能力，在很多电影里都出现过，而在「凡间」的我们便只能渴慕着。但事实上，那只是一时的快感，世上没有人能达到言出必中的境界。



2026年的Watches & Wonders在4月初便会一如以往在Geneva举行。这个表坛盛事往往都是各大牌子不约而同地发布新消息的时间；除了发布新表款，表迷也会关注停产的表款。而刚刚踏入3月初，各大媒体及收藏家都纷纷解锁他们的「超能力」，尝试预测新表款及停产表款。而今年最大的推测，便是劳力士GMT-Master II系列中的经典颜色百事圈（红蓝）将会面临停产。



这个传闻有两大原因：



劳力士在上年已申请了过往曾经推出的可乐圈（红黑）的专利，令大家推测品牌会以陶瓷圈将这经典颜色重新推出。



劳力士的GMT百事圈陶瓷外圈制作相当困难；红蓝两色陶瓷需要一同在高温烧结，而两者化学性质与热膨胀系数不同，极易在烧制或冷却过程中出现颜色渗透不均或结构裂纹。传闻制作中的报废率高达90%，所以品牌将这表款停产也算合理。



其实，上年停产的传闻已经非常广泛，但最后仍然没有停产。今年同样的传闻，已令市价飙升，现在GMT百事圈的市价差不多到20万元了。但在我看来，反正预知未来的超能力都是幻觉，就不用太紧张买卖，好好期待着4月初的官方消息吧。



Titus