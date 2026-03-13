Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 预知未来的超能力 | 表奇立异

表奇立异
表奇立异
Titus
21分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　你试过「开口中」吗？这种感觉实在太爽了，就像拥有了预知未来的超能力。这超能力，在很多电影里都出现过，而在「凡间」的我们便只能渴慕着。但事实上，那只是一时的快感，世上没有人能达到言出必中的境界。

　　2026年的Watches & Wonders在4月初便会一如以往在Geneva举行。这个表坛盛事往往都是各大牌子不约而同地发布新消息的时间；除了发布新表款，表迷也会关注停产的表款。而刚刚踏入3月初，各大媒体及收藏家都纷纷解锁他们的「超能力」，尝试预测新表款及停产表款。而今年最大的推测，便是劳力士GMT-Master II系列中的经典颜色百事圈（红蓝）将会面临停产。

　　这个传闻有两大原因：

　　劳力士在上年已申请了过往曾经推出的可乐圈（红黑）的专利，令大家推测品牌会以陶瓷圈将这经典颜色重新推出。

　　劳力士的GMT百事圈陶瓷外圈制作相当困难；红蓝两色陶瓷需要一同在高温烧结，而两者化学性质与热膨胀系数不同，极易在烧制或冷却过程中出现颜色渗透不均或结构裂纹。传闻制作中的报废率高达90%，所以品牌将这表款停产也算合理。

　　其实，上年停产的传闻已经非常广泛，但最后仍然没有停产。今年同样的传闻，已令市价飙升，现在GMT百事圈的市价差不多到20万元了。但在我看来，反正预知未来的超能力都是幻觉，就不用太紧张买卖，好好期待着4月初的官方消息吧。

Titus

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
57分鐘前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
18小時前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
9小時前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
7小時前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
16小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
18小時前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
11小時前
患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃
医生教室
8小時前
更多文章
Titus - Gen Z手表温室 | 表奇立异
　　上期我提到，收藏手表的动机可以很不同：有人纯粹出于兴趣，有人视它为地位象征，亦有人把手表当成入场券，借此在圈子里认识更多人。收藏可以有千千万万种理由，那你喜欢手表的原因，又是甚么？ 　　这问题看似简单，但对较年轻的一代、或刚开始留意手表的人来说，反而不易回答。网上资讯太多，我们很容易吸收了别人的标准，跟着潮流走，久而久之连自己的喜好也变得模糊。坦白说，我以前也试过想追最热门、最受追捧的款
2026-02-20 02:00 HKT
表奇立异