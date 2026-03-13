邓达智 - 千里传音卢秋萍 | 智智乐GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智
21分鐘前
　　终于目睹上一辈舞台艺术家演绎何谓功力深厚，水平高至甚么程度。

　　还未完全踏上庆生讲台，更未拿起扩音咪，逐步走下楼梯间；萍姐（粤剧圈专有名词，必须拥有被公认高水平地位，始得「姐」的封号，不论岁数。例如红线女、芳艳芬、白雪仙；永远都系女姐、芳姐、仙姐）卢秋萍运气丹田，娇媚清晰绝不含糊一字一句：「我咪嚟紧啰⋯⋯」

　　全场不算多，二百几位来宾不禁发出惊讶赞佩，犹如卢Auntie（跟她女儿容太友好，叫「姐」似乎礼数不周，「姨」却老气，研究下来，还是叫Auntie配合她的身份）清楚大家反应，立即补充：「虽然83岁，我系冇用咪㗎，你哋听唔听到呢？」偌大顺德君兰高球会所宴会厅，传来雷动掌声、欢呼声，高叫「萍姐好嘢」，不绝于耳！

　　卢秋萍就是这样一号人物，翻阅Auntie资料；简直长过一匹布！七十载艺术造诣无可置疑，国家一级艺术家，一声问吓，广州街坊无人不识；再问戏剧圈朋友，粤、港、澳（门）、湛、南洋、美加澳（洲）红遍。1943年出生番禺，幼岁随家人移居香港，14岁返广州考入「太阳升粤剧团」，19岁升任正印花旦。样子甜美，声音清脆，可塑性强；从粤剧台板到小萤幕，从样板戏到大银幕⋯⋯曾经如此描绘自己：「我的宗旨就是；每做一件事，每接受一次任务，我都要做到最好。没有100分，我都要做到99.9分！」

　　一套《外来媳妇本地郎》角色「妈打」，将卢Auntie声望推向高峰，成就经典。

　　认识身份与外号皆「容太」吴卉棠弹指三年。前年江浙一带大快朵颐大闸蟹旅程，跟容太与好友国际食评家Agnes谢嫣薇，相约苏州餐聚雅致私房菜。到场始知卉棠父母吴Uncle、卢Auntie同行，毋须好友介绍；长者何止温婉斯文，身段仪态在今日世情已难逢第二人，软糯语调清晰传音。去到适当位置却妙语如珠，搞笑鬼马。

　　是次君兰吴卢伉俪庆生宴上，二人耍斯文花枪，为在场亲友带来重重喜乐气息，宾主尽欢始散。

邓达智

