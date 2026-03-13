张诺 - 苏格兰式幽默 | 任意行

每当我想不到看甚么书时，就会找苏格兰作家Alexander McCall Smith（史密斯）的作品，从未让我失望。



他生于非洲，17岁于爱丁堡读法律，这位前医学法教授在80年代回到非洲协助推动博茨瓦纳大学法学院，那片红土大地后来成了他笔下最另类的犯罪现场－－畅销4000万册的《第一女子侦探社》系列，主角是「传统身形」的茨瓦纳女性，开设全国唯一女侦探社。没有冷血连环杀手，只有出走的丈夫、失踪的孩子、一宗宗偷羊小事。史密斯用侦探小说的外衣，写非洲阳光下的善良日常。



但我更喜欢他的「苏格兰街44号」系列。自2004年起在报章《苏格兰人报》连载，至今仍是全球最长寿的连载小说，关于一幢排屋内各住户的生活琐事，6岁天才儿童Bertie被虎妈逼学色士风看心理治疗师、人类学家跑去马六甲海峡研究海盗、单身汉画家与他的白爹利犬。



这就是史密斯的魔力，笔锋一转，非洲的热风变成爱丁堡石板路的湿气，侦探故事变成生活哲学。《恋上苏格兰》（Love Over Scotland）是系列第三部，也是许多史密斯书迷「叛逃」的起点，发现自己更关心Bertie能否逃过妈妈的压力独自搭火车，而不是女侦探的寻人案件。



76岁的史密斯如今住在爱丁堡，仍然日写5000字。有人问他为何如此高产，他答：「因为我活在两个最好的地方－－非洲让我学懂宽容，苏格兰教晓我幽默。」



张诺