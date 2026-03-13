Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 苏格兰式幽默 | 任意行

任意行
任意行
张诺
21分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　每当我想不到看甚么书时，就会找苏格兰作家Alexander McCall Smith（史密斯）的作品，从未让我失望。

　　他生于非洲，17岁于爱丁堡读法律，这位前医学法教授在80年代回到非洲协助推动博茨瓦纳大学法学院，那片红土大地后来成了他笔下最另类的犯罪现场－－畅销4000万册的《第一女子侦探社》系列，主角是「传统身形」的茨瓦纳女性，开设全国唯一女侦探社。没有冷血连环杀手，只有出走的丈夫、失踪的孩子、一宗宗偷羊小事。史密斯用侦探小说的外衣，写非洲阳光下的善良日常。

　　但我更喜欢他的「苏格兰街44号」系列。自2004年起在报章《苏格兰人报》连载，至今仍是全球最长寿的连载小说，关于一幢排屋内各住户的生活琐事，6岁天才儿童Bertie被虎妈逼学色士风看心理治疗师、人类学家跑去马六甲海峡研究海盗、单身汉画家与他的白爹利犬。

　　这就是史密斯的魔力，笔锋一转，非洲的热风变成爱丁堡石板路的湿气，侦探故事变成生活哲学。《恋上苏格兰》（Love Over Scotland）是系列第三部，也是许多史密斯书迷「叛逃」的起点，发现自己更关心Bertie能否逃过妈妈的压力独自搭火车，而不是女侦探的寻人案件。

　　76岁的史密斯如今住在爱丁堡，仍然日写5000字。有人问他为何如此高产，他答：「因为我活在两个最好的地方－－非洲让我学懂宽容，苏格兰教晓我幽默。」

张诺

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
56分鐘前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
18小時前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
9小時前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
7小時前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
16小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
18小時前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
11小時前
患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃
医生教室
8小時前
更多文章
张诺 - 音乐奇航 | 任意行
　　2月一个周日晚上，西湾河文娱中心剧院蜕变成一个奇异的音乐空间。台上，逾50位乐手组成的交响乐团与爵士乐队并列，灯光渐暗，在Kenneth带领下，一场名为《交响爵士乐奇航》的音乐会，以无法归类的声音，向观众呈献从未有过的音乐体验。 　　音乐会策划人兼指挥李健强（Kenneth Li），本身就是一个跨界的故事。他从古典音乐出身，却不甘被困在严谨的乐谱中，远赴英国攻读爵士乐演奏硕士，从古典到爵
2026-03-11 02:00 HKT
任意行