KellyChu - 惠康推连串「猛虎级」88折 逾400款产品优惠「系坚价」 | Executive日记

KellyChu
20分鐘前
生活 专栏
　　惠康推出「三月大节庆」，全月轮住带来一连串「猛虎级」88折优惠，以老虎般澎湃折扣同你展开新一季购物盛宴！优惠阵容全面升级，包括精选品牌买满指定金额限时88折（期期不同）、备受欢迎嘅「网购店取」逢星期三、四买满$100即享88折，以及多款指定产品类别优惠轮住推出。与此同时，「系坚价」第三轮强势出击，产品种类超过400款，让你用最强「虎」劲尽情扫货。

　　惠康破天荒联乘20个大品牌，逢星期一至星期四推出「猛虎级」限时88折优惠！ 

　　全方位优惠阵容参与品牌包括嘉顿饼干、道地、雀巢冷冻鲜牛奶、乳酪、乳酪饮品或百福豆类制品、刀唛、Ariel、Lenor、金宝汤、可口可乐、芬达、雪碧、玉泉、乐事薯片、维他奶、钙思宝、嘉士伯、七宝札幌及K1664等，一次过满足不同家庭嘅日常所需。

