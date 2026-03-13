KellyChu - 捐300元为慈善出力 率先踏足粉岭绕道 公益金新界区百万行3•22开步 | Executive日记

慈善步行活动「香港公益金百万行」多年来为「家庭及儿童福利服务」筹募善款，帮助有需要家庭。本年度新界区百万行将在本月22日于粉岭绕道（东段）正式启用前举行，参加者可藉是次机会亲身踏足新基建为慈善出力，并沿途欣赏梧桐河至九龙坑一带景色。



中国银行（香港）全力支持



粉岭绕道（东段）为古洞北及粉岭北新发展区发展计划的一部分，连接未来的粉岭北新发展区与粉岭公路，以应付新发展区交通需求。是次百万行步行路线的起点邻近粉岭北石湖新村，沿新建的粉岭绕道（东段）步行，途经新建的龙跃头交汇处，步行至近崇谦堂的高架桥后，再折返至近石湖新村的终点，全程长约6公里，步毕全程约需1.5小时。



由于活动设有人数限制，所有参加者必须预先报名，并捐款港币300元或以上，以确认参加资格。已缴交善款的参加者将获发一张步行证，每位参加者须凭有效步行证于指定时段到达接驳巴士登车处，并乘坐大会接驳巴士前往及离开活动场地。



是次百万行由中国银行（香港）全力支持，所筹得的善款不会扣除任何开支，全数资助24间提供「家庭及儿童福利服务」的社会福利会员机构，协助有需要家庭，鼓励成员间建立互爱互勉的紧密关系，预防及处理个人或家庭问题，并针对家庭无法解决的需要，提供辅助服务。



KellyChu