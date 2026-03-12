KellyChu - 麦当劳甜品站有新搞作 「KITKAT香芋味系列」登场 | Executive日记

香芋迷Kelly为大家带嚟美食好消息，麦当劳甜品站即日起推出全新「KITKAT®香芋味新地系列」，提供3款期间限定甜品包括：KITKAT®香芋味黑白芭菲、KITKAT®香芋味新地筒，以及KITKAT®香芋味新地筒配KITKAT®朱古力威化，全部均用上市场新推出嘅香芋味新地做基底，将港人最爱经典香芋味甜品升级变奏，带来一场梦幻紫色之旅。



KITKAT®香芋味黑白芭菲用香浓顺滑嘅KITKAT®香芋味新地，搭配以冲绳黑糖糖浆制作嘅黑糖珍珠及白色迷你麻糬，打造出双重黑白烟韧弹牙口感，加上由德国直送嘅经典KITKAT®朱古力威化，四重滋味完美融合！其余两款「轻量级」甜品包括充满香芋芳香嘅KITKAT®香芋味新地筒，现以至抵价$8供应；KITKAT®香芋味新地筒配KITKAT®朱古力威化，优惠价只需$10。



KellyChu