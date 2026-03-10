曾安业 - 《预算案》北都大布局 | 安业兴邦

以前提起北部都会区（北都），不少市民只会联想到创科、产业园区和新住宅楼宇，但事实远不止于此。今年的《财政预算案》就像一张鸟瞰图，带我们从宏观角度，总览北都系统性都市规划大布局。



今年《预算案》焦点之一，莫过于破格从外汇基金转拨1500亿元支持北都及其他基建项目。此外，《预算案》还宣布了4个「100亿」，即分别对河套深港科技创新合作区香港园区（河套香港园区）、新田科技城、洪水桥产业园及北都大学城各注资100亿，作为起动资金或加快推进。财政司司长陈茂波表明，北都将是香港未来发展的新引擎，有助香港「南金融、北创科」新产业布局，有需要加速发展。



香港将首次制订自身的5年规划，就对接国家「十五五」规划制订框架，以更好融入和服务国家发展大局，而北都正是深港科技走廊建设枢纽。笔者认为，港府此时投入重金推动北都提速发展，不仅无可厚非，更是应有之义。尤其当前AI时代，科技演进以月计算，北都落地实在宜早不宜迟。



深港科技走廊建设枢纽



当然，北都不止是创科。细心翻看《预算案》，北都规划还涵盖许多方面，随手列举就有以下这些：在洪水桥/厦村新发展区建设「现代物流圈」；以资源配对形式供香港科技大学筹办第3间医学院；设立北都大学城，短期内推出3幅位于洪水桥新发展区的土地，供资助大学和应用科学大学申请发展校舍；为配合「无处不旅游」及推动「城乡共融」，建议拨款2亿元推出「北都城乡共融基金」先导计划，鼓励非政府组织和相关团体推展乡郊旅游项目；以及规划兴建北环线主线、深西部铁路（洪水桥至前海段）及洪水桥智慧绿色集体运输系统等。



换言之，北都不但是一场土地供应的革命，更是一次创科、航运中心、教育枢纽、交通、住屋、旅游与城乡共融的城市级大布局！



筑巢引凤，栽树成荫。近日位于北都内的沙岭数据园区招标结果出炉，以5.81亿元超过底价批出，营运期50年。中标企业承诺，在启动至营运的首3年累计投资达238亿元，料带来46亿元经济产出，并创造约180个技术职位。这正说明市场已经看到北都空间、制度与产业三重优势，并愿意以真金白银作出长线投入，是市场对北都战略蓝图投下的「信任票」。



北都的布局，正在从蓝图走进现实。它能否成为驱动香港下一世代发展的「火车头」，既要看政府如何持续推进，也要看社会各界能否把握这轮城市重塑的历史机遇。但可以肯定的是，这个跨越未来20年发展的超级重镇，已逐渐成形。



曾安业