张诺 - 爱丽丝复兴音乐之旅 | 任意行

今年四月，钢琴家Alice Sara Ott载誉归来。这位在香港拥有无数知音的钢琴家，去年以John Field的全套夜曲横扫乐坛，赢得ICMA大奖、Opus Klassik奖，更被Apple Music Classical封为「2025年年度专辑」。媒体纷纷以「复兴」形容她对这位被遗忘的作曲家的贡献。如今她再次选择聚焦冰岛作曲家Jóhann Jóhannsson，将其电影配乐与原创作品改编为钢琴独奏－－是一次真挚的致敬。



John Field曾被誉为「夜曲之父」，其作品优美动人，却长年活于Chopin影子之下；而Jóhannsson虽然凭《霍金：爱的方程式》和《浮城谜事》夺得金球奖与金马奖，却并非古典乐迷所熟知。Alice透过指尖弹奏，告诉我们：古典音乐是一个巨大的宝库，当中的瑰宝取之不尽。她不是高高在上地诠释经典，而是带领乐迷一同挖掘那些被埋藏的珍宝，为我们带来崭新的聆听体验。



她让我想起上世纪传奇钢琴家Glenn Gould。当世人沉醉于炫技的演奏时，他重新诠释Bach，以清澈通透的触键，让世人看见Bach音乐中的数学之美与灵性之光。那些赋格与对位，在他的演绎下不再是枯燥的练习曲，而是直达心灵的对话。同样地，Alice选择Jóhannsson－－这位横跨电影、剧场、舞蹈的多栖音乐家，其作品充满「细腻亲密的特质」，在这喧嚣的世界中，成为一片宁静的绿洲。



Alice改编Jóhannsson的作品为钢琴独奏，世界首录，让那些原本依附于影像的音乐，获得了独立的生命。琴音落下，我们听见的不仅是旋律，更是对一位英年早逝的音乐家的怀念－－Jóhannsson在2018年离世，年仅48岁。这场致敬，既是复兴也是延续。



张诺