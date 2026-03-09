Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 爱丽丝复兴音乐之旅 | 任意行

任意行
任意行
张诺
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今年四月，钢琴家Alice Sara Ott载誉归来。这位在香港拥有无数知音的钢琴家，去年以John Field的全套夜曲横扫乐坛，赢得ICMA大奖、Opus Klassik奖，更被Apple Music Classical封为「2025年年度专辑」。媒体纷纷以「复兴」形容她对这位被遗忘的作曲家的贡献。如今她再次选择聚焦冰岛作曲家Jóhann Jóhannsson，将其电影配乐与原创作品改编为钢琴独奏－－是一次真挚的致敬。

　　John Field曾被誉为「夜曲之父」，其作品优美动人，却长年活于Chopin影子之下；而Jóhannsson虽然凭《霍金：爱的方程式》和《浮城谜事》夺得金球奖与金马奖，却并非古典乐迷所熟知。Alice透过指尖弹奏，告诉我们：古典音乐是一个巨大的宝库，当中的瑰宝取之不尽。她不是高高在上地诠释经典，而是带领乐迷一同挖掘那些被埋藏的珍宝，为我们带来崭新的聆听体验。

　　她让我想起上世纪传奇钢琴家Glenn Gould。当世人沉醉于炫技的演奏时，他重新诠释Bach，以清澈通透的触键，让世人看见Bach音乐中的数学之美与灵性之光。那些赋格与对位，在他的演绎下不再是枯燥的练习曲，而是直达心灵的对话。同样地，Alice选择Jóhannsson－－这位横跨电影、剧场、舞蹈的多栖音乐家，其作品充满「细腻亲密的特质」，在这喧嚣的世界中，成为一片宁静的绿洲。

　　Alice改编Jóhannsson的作品为钢琴独奏，世界首录，让那些原本依附于影像的音乐，获得了独立的生命。琴音落下，我们听见的不仅是旋律，更是对一位英年早逝的音乐家的怀念－－Jóhannsson在2018年离世，年仅48岁。这场致敬，既是复兴也是延续。

张诺

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
19小時前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
14小時前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
16小時前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
10小時前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
19小時前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
22小時前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
3小時前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜穆杰塔巴被选为最高领袖人选 特朗普称未经美方批准将「不会长久」｜持续更新
即时国际
2小時前
更多文章
张诺 - 黑柳彻子 | 任意行
　　与一位精神科医生朋友谈起如何照顾生性好动的孩子，她强调耐性与包容不可或缺。若父母总以责罚回应孩子的好奇与探索，孩子便难以明白行为界线何在，久之或对人际关系产生矛盾，既渴望连结，又因不安而逃避。友人补充，这类孩子往往聪颖独特，只要有适切引导，便可发挥潜能。 　　这番话令我想起日本国宝级节目主持人和作家黑柳彻子。儿时的她是个精力充沛、好奇心满溢的「麻烦」学生，因常打乱课堂秩序，最终被小学劝退
2026-03-06 02:00 HKT
任意行