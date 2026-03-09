李梦 - 教父的另一面 | 在岛上读书

提到Al Pacino，我们总会想起《教父》里冷漠无情的米高．柯里昂，或是《闻香识女人》中失意落寞的上校。但在他首部自传《Sonny Boy》中，这位传奇影帝卸下角色光环，做回那个在纽约贫穷街区长大的Sonny Boy。这是他童年时，妈妈对他的爱称。



透过写作，阿尔坦诚回望跌跌撞撞的演艺路：出身贫苦，打零工谋生，在先锋剧场摸爬滚打，直到恩师指引，终踏入表演艺术世界中。从托尼奖得主到九度冲击奥斯卡，从《热天午后》的癫狂到《疤面煞星》的孤勇，舞台上的他，风光无限，而在书中，他谦卑、坦诚，时而自嘲，让读者看见镁光灯背面的孤独与惆怅。



这部自传读来亲切，就像听一位久未见面的老友闲谈往事，诙谐生动：作者调侃自己当年穷到连试镜衣装都买不起，坦诚《教父》拍摄时面对的巨大压力，也分享成名后面对闪光灯的手足无措。而当他回忆与妈妈相依的童年、与戴安姬顿的彼此扶持以及与哥普拉的惺惺相惜时，则字里行间满是温柔。



书中没有华丽语词，也不避讳生活的困窘，粗粝而真实。不论你是否阿尔的影迷，这本书让我们重温影史经典瞬间，更能从中一窥艺术家如何在浮躁世事中，守住对艺术、对自我的初心。



李梦