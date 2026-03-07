Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶澍堃 - 「甬府」食精美合时宁波菜 | 叶Sir食经

叶澍堃
2小時前
生活 专栏
　　最近跟多位相识多年的好友在湾仔「甬府」食了顿精美宁波菜，晚餐菜式由餐厅经理俞琼发办，头盘多款，分别是宁式十八斩、沉香花雕酱鲍鱼、大红袍熏盐卤肥肠、香油儿菜、绣球菌海蜇、梅煮七彩花生和肉汁油豆腐。

　　宁式十八斩是餐厅招牌名菜，是食客通常必点之菜，斩的是东海梭子蟹，餐厅用液化氮把蟹冷冻至摄氏零下190度，目的是把细菌消灭，大厨刀功一流，每件蟹都斩得同样大小，艳红蟹膏卖相漂亮，大厨用秘制酱汁和花雕酒把蟹腌得鲜香醉人，一食难停。我最爱的前菜是大红袍熏盐卤肥肠，猪大肠肥美鲜香兼有𡁻头，蘸青椒酱食是人间美味。梅煮七彩花生食的是云南彩色花生，花生友不可错过。

　　晚餐汤品是酸汤金钩翅，用发酵蔬菜提炼的汤底酸香醒胃，汤内有丝瓜和蟹肉，口感一流。主菜多款，分别是甬府黄金椒麻鸡、三葱油浸东海带鱼、宁式豆瓣酱肉饼焗蟹、冬笋口蘑炒第一刀、猪红炆盐池羊腩煲、肉汁溏心萝卜及家烧红菜苔。黄金芝麻鸡是行政大厨刘震的得意杰作，三黄鸡用滚油淋至外皮金黄香脆，加上日本花山椒和芝麻的香味，是名士谦谦的最爱。侍应席前把鸡皮片得薄薄，鸡肉切丝，用薄饼皮包着来食，有种在食片皮鸭的感觉。三葱油浸东海带鱼美味非常，这是来自东海的带鱼，肉质肥美，每年冬天食最合时。肉汁溏心萝卜是最受欢迎的蔬菜，紫红色的萝卜是山东维坊名产，清甜无比，用肉汁煨得鲜香美味，一食倾心。宁式豆瓣酱肉饼焗蟹也甚受欢迎，肉饼吸取了羔蟹的鲜味，佐饭一流，猪红炆盐池羊腩煲也很精彩，宁夏盐池的名种绵羊肉质细嫩，脂肪均匀，是羊中贵族，连皮食口感一流，最合我等羊牯口味！

　　点心3款分别是三虾焗饭，主厨手工饺子及宁波汤圆，三虾焗饭用的是虾籽，东北小白虾和江苏河虾仁，很美味的焗饭，但由于已经很饱，浅尝即止。手工饺子不可不试，皮薄馅靓，新鲜荠菜加上猪肉做馅，是最美味的手工饺子，「甬府」的汤圆是我食过最美味的汤圆，用水磨糯米粉搓皮，香滑无比，以黑芝麻作馅，好食到飞起，人人食得甜在心头，为这顿丰盛晚宴完美作结。

叶澍堃

肉汁溏心萝卜是人间美味
武装酸汤金钩翅
三葱油浸东海带鱼
猪红炆盐池羊腩煲
冬笋口蘑炒第一刀
主厨手工饺子
宁波汤圆
片皮前的椒麻鸡
宁式豆瓣酱肉饼焗蟹
