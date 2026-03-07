KellyChu - 200名厨「为博爱慈善晚宴」出钱出力 前奏活动「怀旧粤菜当年情」筹逾80万 | Executive日记

城中盛事「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」将汇聚来自10个国家、近200名土生土长香江名厨，呈献顶级粤菜，为博爱医院屯门蓝地护老院舍筹募经费。其中25位年届60岁至95岁、来自香港及海外嘅老前辈名厨及厨坛泰斗，昨日济济一堂于中环镛记酒家出席活动发布会，并举办前奏活动－－「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」。

点心泰斗巧手复刻「猪油包」



「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」由镛记酒家承担活动费用，每席定价12万港元，共7席迅速售罄，合共筹得逾80万港元善款，悉数拨捐「蓝地项目」。老前辈师傅凭借数十年功架，复刻多款经典粤式点心及菜式，让多道几近失传嘅历史老菜得以重现，当中最瞩目莫过于95岁高龄点心泰斗符星师傅亲手重现嘅失传点心「油笠笠猪油包」，酥脆诱人。



虽年事已高，符师傅仍身健力壮，坚持落手落脚做点心，传承后辈。来到晚年，他以「人生70古来稀，我到80就四围飞，路遥90不好走，寿延100我用力追」鼓励自己，坦言希望后生多些学习，保留传统厨艺，不要遗失这些珍贵文化。



「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」海外及本地召集人曾镜雄师傅和许美德师傅昨于发布会亦带来好消息，指本月26日在湾仔合和酒店大礼堂举行嘅晚宴，全部128席经已爆满，多谢各位善长仁翁踊跃支持。两位还说，所有从海外飞回香港嘅义厨，无论机票食宿以至晚宴当天嘅餐券全部均自掏腰包，大家团结参与是次盛事，皆因支持项目为长者提供安居之所。



博爱医院董事局主席黄晓君称，屯门蓝地护老院舍预计明年第一季投入服务，落成后将成为全港规模最大安老院舍，提供1434个安老宿位。善款亦会用作支援受大埔宏福苑火灾影响嘅长者，并优先让有经济困难人士入住蓝地项目。她感谢「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」六大主办单位，尤其「大航展翅高飞慈善基金」承担所有活动支出，让每一分毫都真正用于长者身上。



KellyChu