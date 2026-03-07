Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 200名厨「为博爱慈善晚宴」出钱出力 前奏活动「怀旧粤菜当年情」筹逾80万 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　城中盛事「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」将汇聚来自10个国家、近200名土生土长香江名厨，呈献顶级粤菜，为博爱医院屯门蓝地护老院舍筹募经费。其中25位年届60岁至95岁、来自香港及海外嘅老前辈名厨及厨坛泰斗，昨日济济一堂于中环镛记酒家出席活动发布会，并举办前奏活动－－「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」。

点心泰斗巧手复刻「猪油包」

　　「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」由镛记酒家承担活动费用，每席定价12万港元，共7席迅速售罄，合共筹得逾80万港元善款，悉数拨捐「蓝地项目」。老前辈师傅凭借数十年功架，复刻多款经典粤式点心及菜式，让多道几近失传嘅历史老菜得以重现，当中最瞩目莫过于95岁高龄点心泰斗符星师傅亲手重现嘅失传点心「油笠笠猪油包」，酥脆诱人。

　　虽年事已高，符师傅仍身健力壮，坚持落手落脚做点心，传承后辈。来到晚年，他以「人生70古来稀，我到80就四围飞，路遥90不好走，寿延100我用力追」鼓励自己，坦言希望后生多些学习，保留传统厨艺，不要遗失这些珍贵文化。

　　「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」海外及本地召集人曾镜雄师傅和许美德师傅昨于发布会亦带来好消息，指本月26日在湾仔合和酒店大礼堂举行嘅晚宴，全部128席经已爆满，多谢各位善长仁翁踊跃支持。两位还说，所有从海外飞回香港嘅义厨，无论机票食宿以至晚宴当天嘅餐券全部均自掏腰包，大家团结参与是次盛事，皆因支持项目为长者提供安居之所。

　　博爱医院董事局主席黄晓君称，屯门蓝地护老院舍预计明年第一季投入服务，落成后将成为全港规模最大安老院舍，提供1434个安老宿位。善款亦会用作支援受大埔宏福苑火灾影响嘅长者，并优先让有经济困难人士入住蓝地项目。她感谢「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」六大主办单位，尤其「大航展翅高飞慈善基金」承担所有活动支出，让每一分毫都真正用于长者身上。

KellyChu

镛记酒家行政总裁甘琨礼（左）亲笔书写晚宴菜单。
镛记酒家行政总裁甘琨礼（左）亲笔书写晚宴菜单。
最Hit
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
6小時前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
12小時前
宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物
突发
7小時前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
7小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
01:06
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
影视圈
5小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
7小時前
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
影视圈
9小時前
更多文章
Mira eShop推出「初春缤纷赏」优惠。
KellyChu - 美丽华集团「初春缤纷赏」 网店精选近50款优惠体验 | Executive日记
　　美丽华集团网上商店Mira eShop推出「初春缤纷赏」提供全方位吃喝玩乐优惠。即日起至23日精选近50款中西美食及水疗体验，包括专属Mi+会员价、赠品礼遇、双倍M Points积分、「Happy Friday限时抢」每逢星期五上午11时限时抢购$88起美食、玩乐及水疗体验优惠；消费满$2000即减$100及送免费咨询及综合去痛疗程。 　　美丽华旗下餐厅及水疗中心近50款产品推出低至38
1小時前
Executive日记