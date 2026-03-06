姚柏良 - 乡郊共融的北都愿景 | 旅有良言

新一份《财政预算案》推出2亿元「北都城乡共融基金」，推动乡郊旅游项目，与笔者一直倡议理念高度契合。金额虽不大，却具明确的政策导向意义。



笔者一直强调，全球竞争力最终体现于「人」。香港要在人才争夺战中突围，单靠兴建产业园区并不足够，必须将「蓝绿康乐旅游生态圈」提升至与产业发展同等战略高度。这与笔者倡议的「片区创新」模式不谋而合－－在北都预留「智慧生态景观廊道」，融合低碳慢行系统与科技体验设施，让顶尖人才在科研之余推窗见绿、出门入景。这种产学研与生态共融的优势，正是香港差异化竞争力所在。



其次，「城乡共融」本身，既是呼应国家乡村振兴策略的香港实践，亦能透过激活乡郊经济，让发展成果惠及更多市民。北都现存200多条认可乡村，沉淀著深厚的围村文化与渔农底蕴。透过基金活化古迹景点、举办传统节庆，结合郊野公园、湿地、海岸生态，增加文旅体验，吸引游客及激励「本地人游本地」，将单一产业转化为多元经济生态。笔者期望政府「拆墙松绑」，推动「农+乐」及「渔+乐」计划，开发本地渔农产品品牌，让渔农业与餐饮、零售、旅游联动，令原居民共享发展红利。



值得留意的是，北都既以创科为定位，乡郊旅游应结合科技元素，为文旅提供新场景。例如开发智能导赏系统讲解围村历史，或在生态路线设置环境感测装置，让游人实时了解水质与生物多样性数据。这些科技体验既能提升旅游趣味，亦有助推动环保教育，同时为初创提供试验场，成为文旅下一个亮点。



笔者相信，当创科精英在智慧生态廊道上慢行思考，当游客与市民在活化围村品味盆菜、体验传统，北都才真正既有「硬实力」、又有「软魅力」。



立法会选委界议员

姚柏良