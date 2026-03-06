Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 山东的蒜头 | 非诚勿游

非诚勿游
非诚勿游
项明生
41分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　最近搬上了深圳旅居，才发现现在14亿人，个个都是杨贵妃了，三千宠爱在一身，安居宫中，就有来自960万平方公里的千军万马为你服务，九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。源源不绝的将长安的荔枝、山东的蒜头、海南的椰子、大兴安岭的白桦树汁，小至义乌一毫子的S型挂钩，大至家电家俱，一一送到你家中，所费无几！这种服务，更是247无间断工作。

　　是咁的，有日晏昼在深圳新家，网购平台滑到山东大蒜头，心谂买定一包放家中，以备不时之需。因为蒜头越新鲜越好吃，所以我网购了最细的单位，有3大粒，售价仅为¥1.2，已经足够我用一个月了，就是香港街市通常卖10港元3粒的那种包装。最大分别，就是由山东农村的农家，新鲜采摘，用快递寄到我深圳的家中，派送到屋企门口。

　　香港人通常下午5至6点就收工了，但是大陆的快递员，工作到半夜，都会派发你网购的大大小小物件。这次快递小哥派送的时候，已经是半夜12点了，还在大厦门口的地上整理堆积如山的快递，实在令我很感慨，因为在内地这么内卷，要赚到你那¥1.2，实在太艰难了！

　　想像一下，山东农家要种大蒜，春播要3个月，秋播要半年多，然后要采摘、包装，然后经过马不停蹄的运输，山东至深圳有1800公里，经过多个省市中转站，才到了广东揭阳转运中心，再到深圳转运中心，发到罗湖区，还要交给快递员，工作到半夜12点送到你家中！

　　作为消费者来讲，实在是天下无敌冇得弹的服务，个个都是杨贵妃，绝对全世界最高的性价比，这么贴心的服务只要¥1.2！纽伦港新追不上，天上人间几回见！

项明生

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
项明生 - 一个阿叔去峇里 | 非诚勿游
　　独旅，是身心坚韧的终极考验，是内心强大的测试方法，这个我曾经拥有的独特力量，就像我脸蛋上的胶原蛋白，随青春流逝，已经丧失几尽了。 　　自从大学毕业之后，我已经没有一个人去旅行了。大学生的我曾经独自一人在欧洲浪迹半年，又去印度背包了3个月。少年不知愁滋味，初生之犊不知道孤独有甚么不好，因为还未有机会品尝过陪伴的乐趣、有旅伴的方便。 　　大学毕业之后，因为工作忙碌经常参加坊间旅行团，总
2026-02-20 02:00 HKT
非诚勿游