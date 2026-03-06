项明生 - 山东的蒜头 | 非诚勿游

最近搬上了深圳旅居，才发现现在14亿人，个个都是杨贵妃了，三千宠爱在一身，安居宫中，就有来自960万平方公里的千军万马为你服务，九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。源源不绝的将长安的荔枝、山东的蒜头、海南的椰子、大兴安岭的白桦树汁，小至义乌一毫子的S型挂钩，大至家电家俱，一一送到你家中，所费无几！这种服务，更是247无间断工作。



是咁的，有日晏昼在深圳新家，网购平台滑到山东大蒜头，心谂买定一包放家中，以备不时之需。因为蒜头越新鲜越好吃，所以我网购了最细的单位，有3大粒，售价仅为¥1.2，已经足够我用一个月了，就是香港街市通常卖10港元3粒的那种包装。最大分别，就是由山东农村的农家，新鲜采摘，用快递寄到我深圳的家中，派送到屋企门口。



香港人通常下午5至6点就收工了，但是大陆的快递员，工作到半夜，都会派发你网购的大大小小物件。这次快递小哥派送的时候，已经是半夜12点了，还在大厦门口的地上整理堆积如山的快递，实在令我很感慨，因为在内地这么内卷，要赚到你那¥1.2，实在太艰难了！



想像一下，山东农家要种大蒜，春播要3个月，秋播要半年多，然后要采摘、包装，然后经过马不停蹄的运输，山东至深圳有1800公里，经过多个省市中转站，才到了广东揭阳转运中心，再到深圳转运中心，发到罗湖区，还要交给快递员，工作到半夜12点送到你家中！



作为消费者来讲，实在是天下无敌冇得弹的服务，个个都是杨贵妃，绝对全世界最高的性价比，这么贴心的服务只要¥1.2！纽伦港新追不上，天上人间几回见！



项明生