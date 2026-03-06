Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 城大农场惊喜 自家制乳酪雪糕好滋味 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
41分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

香港城市大学教学农场继推出备受欢迎嘅「城大牛奶」及「城大雪糕」后，近日再下一城，于校内为师生带来全新乳制产品－－乳酪雪糕，分别有原味及芒果两款口味。创新配方不但延续「城大雪糕」嘅经典牛奶浓香，更以崭新口感和味道带嚟无尽惊喜，令人一试难忘。

　　为推广新产品及一直秉持嘅可持续发展理念，城大连日于校园地标「明日创新」隧道举行互动体验活动，让学生、校友及教职员可一边欣赏《城大．邻里艺聚》数码影像，一边参与趣味挑战，免费换领乳酪雪糕品尝，气氛欢乐。

　　由赛马会动物医学及生命科学院管理嘅城大农场，系香港首个也是唯一一个教育用途嘅乳牛农场，并为兽医学学士课程提供重要支援。农场为学生提供独一无二机会接触本港商业化食物生产嘅乳牛，增加佢哋对食品生产和食品安全嘅认识，为未来成为技术全面而称职嘅兽医提供重要训练。

　　其中，2023年推出嘅「城大牛奶」备受业界肯定，于去年香港设计师协会主办嘅「BDA品牌大奖」中荣获「年度最佳品牌大奖」及「最佳品牌形象大奖」。是次全新推出嘅乳酪雪糕进一步展现城大在乳制品研发上嘅创新精神。

KellyChu

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
KellyChu - 中环打工仔失「粮尾恩物」 「华记食店」本月底告别 | Executive日记
　　喺租金高昂嘅商业区，价廉物美嘅食店绝对系上班族救星。屹立中环士他花利街逾20年嘅「华记食店」，一直为顾客提供「粮尾恩物」三餸饭及煲仔饭，但近日在社交平台宣布将于本月底结业，熟客及网民留言表示不舍。 　　老板在帖文中表示「其实系唔舍得的」，他指舖头屹立中环超过20年，「一砖一瓦都有感情」。而结业主要原因是「年纪渐大，后继无人」。加上近年香港经济不景，「一间小小食店要撑落去，真系越来越难」。
41分鐘前
Executive日记