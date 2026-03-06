KellyChu - 城大农场惊喜 自家制乳酪雪糕好滋味 | Executive日记

香港城市大学教学农场继推出备受欢迎嘅「城大牛奶」及「城大雪糕」后，近日再下一城，于校内为师生带来全新乳制产品－－乳酪雪糕，分别有原味及芒果两款口味。创新配方不但延续「城大雪糕」嘅经典牛奶浓香，更以崭新口感和味道带嚟无尽惊喜，令人一试难忘。



为推广新产品及一直秉持嘅可持续发展理念，城大连日于校园地标「明日创新」隧道举行互动体验活动，让学生、校友及教职员可一边欣赏《城大．邻里艺聚》数码影像，一边参与趣味挑战，免费换领乳酪雪糕品尝，气氛欢乐。



由赛马会动物医学及生命科学院管理嘅城大农场，系香港首个也是唯一一个教育用途嘅乳牛农场，并为兽医学学士课程提供重要支援。农场为学生提供独一无二机会接触本港商业化食物生产嘅乳牛，增加佢哋对食品生产和食品安全嘅认识，为未来成为技术全面而称职嘅兽医提供重要训练。



其中，2023年推出嘅「城大牛奶」备受业界肯定，于去年香港设计师协会主办嘅「BDA品牌大奖」中荣获「年度最佳品牌大奖」及「最佳品牌形象大奖」。是次全新推出嘅乳酪雪糕进一步展现城大在乳制品研发上嘅创新精神。



KellyChu