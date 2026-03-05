冯程淑仪 - 香港艺术三月 西九呈献文化艺术盛宴 | WestK 留声机

每年三月是香港文化艺术界最忙碌的月份，西九文化区（西九）将接待来自世界各地的访客，并为他们安排了多姿多彩的文化艺术节目，涵盖适合一家大小的西九家FUN艺术节、博物馆开放日、当代艺术和中华传统文化展览，以及汇聚全球文化领袖和持份者的国际文化高峰论坛，可谓应有尽有。



为今年艺术三月一连串活动揭开序幕的是于本月8日（下周日）举行的M+开放日，访客可免费参观馆内主要展览。此外，M+ 每年都会安排一个全新特别展览于艺术三月开幕，今年的亮点是著名韩国艺术家李昢的全面回顾展「李昢：一九九八年至今的创作」，将于本月14日隆重开幕，其首尔站首展大获好评，并获国际媒体如艺术论坛（Artforum）、观察者（Observer）等推荐。



李昢是近数十年最受注目的亚洲当代艺术家，有人称她为「下一位草间弥生」。展览由M+与韩国首尔Leeum美术馆联合主办，全面回顾李昢近三十年开创性的艺术实践，涵盖雕塑、装置、平面作品等，深刻审视身体与社会、人类与科技之间的演变关系。M+将展出李昢逾200件作品，包括49件为香港站展览额外增添的作品，规模更胜以往。



香港故宫文化博物馆将于艺术三月推出全新展览「天马凌云－－故宫博物院藏绘画珍品」，展览云集明代「四大家」之一的仇英、清代传教士暨宫廷画家郎世宁和以马画驰誉中外的徐悲鸿等名家的珍迹。近百件在香港展出的绘画珍品中，15件为国家一级文物，包括展期只有一个月的元代《三骏图》，展出后将会送返北京休眠，中外观众切要把握此难得机会到香港故宫馆欣赏中国文化艺术瑰宝。



与往年一样，今年的「艺术三月」，城中大大小小的文艺活动过百项，令人目不暇给。西九今年再次与全港主要文化艺术机构合作，设立一站式平台（www.artmarch.hk），罗列「艺术三月」各项活动的实用资讯，涵盖展会、展览、画廊活动、论坛、讲座、表演节目等。欢迎各位在「艺术三月」到访西九文化区，参与我们为各位预备的文化盛宴。



冯程淑仪