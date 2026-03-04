蔡瑞珩 - 中医药学助调理 防治术后胃肠功能紊乱 | 中大说中医

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腹痛、便秘、恶心、呕吐等多种于手术后出现的胃肠功能紊乱不适，于中医学上有其独到的预防及调理方法，有助患者尽快复元，乃实践中西医学并治的具体例证之一。

文：蔡瑞珩　图：资料图片

病因病机与核心证型

　　术后胃肠功能紊乱（Postoperative Gastrointestinal Disorder, POGD）是麻醉手术后的常见并发症，临床表现为恶心、呕吐、腹胀、腹痛、便秘、腹泻等消化道症状。根据《中西医结合防治术后胃肠功能紊乱临床实践指南（2023版）》（以下简称《指南》）记载，腹部手术后发生率达10%至30%，而在心脏大手术及老年脊柱骨折术后发生率可能更高，这些症状不仅影响患者舒适度，也可能延长住院时间，阻碍整体康复进程。

　　《指南》指出，POGD在中医学中可归属于「痞满」、「呕吐」、「肠痹」、「泄泻」等范畴，其核心病机为「胃失和降，腑气不通」，常见病因主要包括以下三类：

‧外邪侵袭：手术金刃易损伤经络、血脉与脏腑，导致瘀血阻滞；麻醉药物可能影响元神与脾胃功能；术中体表暴露可能感受风寒；或术中失血导致胃肠血流不足，进而使脏腑失养。

‧脾胃虚弱：术前若久病体弱、饮食失调或长期卧床，常导致脾胃运化功能受损，升清降浊失司。

‧情志失调：术前恐惧、焦虑等不良情绪易致肝气郁结，肝郁乘脾，引发脾胃运化失职。

中医调理思路参考

　　《指南》作为循证医学指南，为中西医结合防治POGD提供了参考方向，其推荐的中医相关调理方向如下，仅供临床参考：

‧中药方剂：须根据辨证结果选用合适方剂加减，例如腹部术后出现麻痹性肠梗阻，可参考使用大承气汤、四磨汤加减；胆囊及胃肠肿瘤术后腹泻，可参考使用补中益气汤、参苓白术散加减；消化道肿瘤术后胃瘫，可参考使用香砂六君子汤、半夏泻心汤加减。

‧中医外治法：可参考使用针刺（推荐主穴包括足三里、天枢、上巨虚等）、穴位贴敷（推荐穴位包括足三里、神阙等）、中药灌肠（如大承气汤类方）等方式，可单用或联合中药内服。

‧穴位刺激：电针、经皮穴位电刺激、耳穴贴压等方式可用于防治术后恶心呕吐，常用参考穴位包括合谷、内关、足三里等。

　　根据《指南》汇总的系统评价数据，上述中医调理方式在临床应用中，或有助于缩短术后首次排气、排便及肠鸣音恢复时间，提高相关症状的改善率，且安全性良好，多数患者对此类调理方式的接受度较高（愿意接受率超78%）。

•合谷/天枢穴 按摩科普•

　　以下内容为日常保健科普，不能替代术后正规医疗方案（仅供日常纾缓参考）。若出现术后不适，应优先咨询主治医师或注册中医，由专业医师根据个人情况订定正规治疗方案。按摩过程中如感不适，应立即停止操作。

‧合谷穴

定位：在手背第1、2掌骨之间，约平第2掌骨桡侧中点处（俗称「虎口」凹陷中），按压时多有明显酸胀感。

按摩方法：用拇指腹垂直按压穴位，力度以自身能耐受的酸胀感为宜，每次按压1至2分钟，双手交替进行，每日可以根据情况重复2至3次。

保健提示：常用于缓解术后恶心、呕吐等不适。

‧天枢穴

定位：在腹部，脐中（肚脐）旁开2吋处（约自身食指、中指、无名指三指并拢的宽度），左右各一穴。

按摩方法：用双手拇指指腹分别按压两侧穴位，或用手掌绕脐周作顺时针方向环绕按摩，涵盖天枢穴区域，每次1至3分钟，力度需轻柔，避免直接用力按压术后伤口及周边区域。

保健提示：常用于辅助改善腹胀、排便不畅等不适。

香港中文大学
中医学院讲师
蔡瑞珩

