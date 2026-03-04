吴慧妍 - 超加工食物 | 营爆生活

近期大家应该经常听到「超加工食物」这个术语。究竟它和我们惯常听到的「加工食物」又有何分别呢？你又会是每天吃着「超加工食物」的一群吗？



为减少这些术语的混淆，巴西研究人员于2009年建立了Nova分类系统，根据工业加工程度和目的对食品进行分类：



第一类：未加工或最少加工的食品。例如蔬菜、水果、肉类和意大利面。这些食品可能经过清洗、干燥、冷冻或真空包装，但未添加任何成份。



第二类：经过加工的烹饪原料，包括油、奶油、糖或盐。这些通常仅用于烹饪，不单独使用。



第三类：加工食品。通过保存或烹调将第一类和第二类食品结合制成。例如罐装沙甸鱼、糖渍水果和盐烤坚果。



第四类：超加工食品是由食品成份制成的工业配方。它们包括在烹饪中很少或根本不使用的添加剂如乳化剂、氢化油、合成色素、质地改良剂或增味剂。例如薯片、汽水、即食面、糕点和大规模生产的面包。



研究显示，长期摄取过多超加工食品，增加肥胖症、二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症风险。在日常生活中，大家应尽量选择原型食物（如新鲜蔬果、全谷类、豆类、坚果、鱼类及未经加工的肉类），并增加在家烹调的频率。大家亦可透过多阅读食品标签，如成份表过长或包含难以辨认的化学名称，通常代表加工程度较高，应减少购买。



吴慧妍