林国诚 - 九运赤马红羊 | 五里山

今年一如以往，好多读者都话买唔到《东胜》，实在令我又感安慰又抱歉。丙午年赤马红羊，是充满挑战的一年。为了回应大家的期待，我特别将原文放到这个专栏，希望能帮到各位在新一年掌握运势，安稳前行。



2026丙午岁，正是九紫离火运遇赤马红羊，其性更为刚烈，正南方今年为太岁之方，南方为离火，太岁临火乡，更令人忧心的是今年五黄廉贞大煞同时飞到离宫，熊熊大火烧旺五黄火性，这是历年见过最凶猛的五黄方，所以今年的南方万分小心，甚至威力会超出我们预计。



今年不利南北线，北方坎宫为岁破，再兼三煞，不可有动，其祸无穷。今年南北方集合数个年煞，而香港南北向的楼宇不少，所以更要小心。



天干和地支飞太岁亦同逢东南方，只是小凶。



今年真的要小心火种、火山，火山都有机会大爆发。另外工厂、发电厂等产生热能的工厂要留意出现火灾。



南北的坐向，更要小心。虽然九运对中年女性有利，但今年反而不利，很多问题会冲着中年女性而来，请多加留意。



今年避免去自己出生地的南方和北方旅游，要注意安全和意外。



从个人自身，一定要注意心脏、血管、中风、眼睛和突发性病患，如果本身是高危人群，今年特别容易发病，一定要做好预防保健。



赤马年，人与人，地方与地方的摩擦越加严重，不会像之前只是口讲，兵戎相见、擦枪走火，今年多有出现。甚至枪击案都会有增无减，大火灾、森林大火、山火爆炸，在今年会频频在各地出现。会出现很多不同和火有关系的意外。



按照梅县世德堂七十二局奇门的举阵。今年初香港的资本资格无门无路，无可行方案，到7月份特区政府经过激烈的变动，到9月开创全新局面，进入青龙回首格，资本、资格重新回来。



今年地产会在6月份开始微调向下，但见底会在12月后回升。今年香港股市正如奇仪相合格，贵人思习，被人看好。



2026年开始渐渐上升，今年港股出现大幅波动，3、4月会大波动。总体全年还是会上升。



笔者研究过去共九个红羊劫。从赤马红羊中周60年分540年的时空序列，在未来60年是进入东升西降的周期，中国国力会继续强大上升，而地球背面的西方国家，就会在中期继续下降。



修心、忍让、耐性。是我给读者在红羊劫的灵丹妙药。（待续）



林国诚