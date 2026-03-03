林国诚 - 九运赤马红羊 | 五里山

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚
7小時前
　　今年一如以往，好多读者都话买唔到《东胜》，实在令我又感安慰又抱歉。丙午年赤马红羊，是充满挑战的一年。为了回应大家的期待，我特别将原文放到这个专栏，希望能帮到各位在新一年掌握运势，安稳前行。

　　2026丙午岁，正是九紫离火运遇赤马红羊，其性更为刚烈，正南方今年为太岁之方，南方为离火，太岁临火乡，更令人忧心的是今年五黄廉贞大煞同时飞到离宫，熊熊大火烧旺五黄火性，这是历年见过最凶猛的五黄方，所以今年的南方万分小心，甚至威力会超出我们预计。

　　今年不利南北线，北方坎宫为岁破，再兼三煞，不可有动，其祸无穷。今年南北方集合数个年煞，而香港南北向的楼宇不少，所以更要小心。

　　天干和地支飞太岁亦同逢东南方，只是小凶。

　　今年真的要小心火种、火山，火山都有机会大爆发。另外工厂、发电厂等产生热能的工厂要留意出现火灾。

　　南北的坐向，更要小心。虽然九运对中年女性有利，但今年反而不利，很多问题会冲着中年女性而来，请多加留意。

　　今年避免去自己出生地的南方和北方旅游，要注意安全和意外。

　　从个人自身，一定要注意心脏、血管、中风、眼睛和突发性病患，如果本身是高危人群，今年特别容易发病，一定要做好预防保健。

　　赤马年，人与人，地方与地方的摩擦越加严重，不会像之前只是口讲，兵戎相见、擦枪走火，今年多有出现。甚至枪击案都会有增无减，大火灾、森林大火、山火爆炸，在今年会频频在各地出现。会出现很多不同和火有关系的意外。

　　按照梅县世德堂七十二局奇门的举阵。今年初香港的资本资格无门无路，无可行方案，到7月份特区政府经过激烈的变动，到9月开创全新局面，进入青龙回首格，资本、资格重新回来。

　　今年地产会在6月份开始微调向下，但见底会在12月后回升。今年香港股市正如奇仪相合格，贵人思习，被人看好。

　　2026年开始渐渐上升，今年港股出现大幅波动，3、4月会大波动。总体全年还是会上升。

　　笔者研究过去共九个红羊劫。从赤马红羊中周60年分540年的时空序列，在未来60年是进入东升西降的周期，中国国力会继续强大上升，而地球背面的西方国家，就会在中期继续下降。

　　修心、忍让、耐性。是我给读者在红羊劫的灵丹妙药。（待续）

林国诚

林国诚 - 风水BB | 五里山
　　丙午年第一次和大家见面。首先祝本专栏所有的读者今年风生水起，身体健康，财星高照，贵人扶持。如果有按照在这几年的布局分享应该还可以，我见手上的案例全部都可以，最开心是一位好朋友，一直希望可以生一个小朋友，但一直未能成孕，多年来花了大量金钱用了不少方法都无法成功，但年纪已进入为高龄产妇，难度大增，去年勉强一试为她纯用风水布局，因为她俩没有宗教信仰，侥幸地成功产下千金，我自己都觉得是奇迹，因为眼见多
2026-02-24 02:00 HKT
五里山