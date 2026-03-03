KellyChu - 今起带你「品味」东南亚 麦当劳「辣椒蟹酱包」「叻沙风味酱」惊喜登场 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
7小時前
生活 专栏
继推出马来西亚麦当劳人气第一嘅「辣辣麦炸鸡」，香港麦当劳今日起发售全新惹味东南亚系列，带嚟多款全新美食包括：「辣椒蟹酱煎蛋鸡腿包」、「南洋叻沙风味麦乐鸡酱」、「冬荫功风味Shake Shake粉」、「番石榴椰果梳打」，以及再次限时登场嘅「黑糯米批」，为大家缔造充满新鲜感嘅星马泰味觉之旅！

「黑糯米批」回归

　　「辣椒蟹酱煎蛋鸡腿包」以经典新加坡美食辣椒炒蟹嘅酱汁作灵魂，采用番茄、辣椒、香茅、南姜、石栗、虾酱及多种香料炮制而成，带来微辣开胃滋味，加上脆边煎蛋及爽脆罗马生菜，配搭香脆多汁特大原块鸡腿肉，层次丰富，惹味至极，令人食指大动。另一新加坡「猛将」－－「南洋叻沙风味酱」亦全新登场，集椰香及微辣味道于一身，为经典麦乐鸡带来充满异国风情新滋味。

　　同样全新嘅「冬荫功风味Shake Shake粉」及「番石榴椰果梳打」令人犹如置身泰国。「冬荫功风味Shake Shake粉」酸辣惹味，绝对系金黄薯条嘅最佳拍档；「番石榴椰果梳打」则搭配迷你椰果，入口香甜清爽。此外，极具泰式风味嘅「黑糯米批」再次限时登场，以香脆批皮包裹甜丝丝嘅椰浆黑糯米馅料，丰富口感为盛宴划上圆满句号。

　　为庆祝全新惹味东南亚系列登场，麦当劳App用户更专享积分奖赏优惠：只需以$17加1000分或$32加500分即享「辣椒蟹酱煎蛋鸡腿包套餐」，试食只限今天！同日起，麦当劳App亦推出「辣椒蟹酱煎蛋鸡腿包套餐减$3」、「$29麦乐鸡（6件）超值套餐配全新南洋叻沙风味酱」及「$11.5黑糯米批」等优惠；更可加$9.5升级至「大大啖组合」以享大薯条配「冬荫功风味Shake Shake粉」及「番石榴椰果梳打」。

KellyChu
 

极具泰式风味嘅「黑糯米批」再次登场。
极具泰式风味嘅「黑糯米批」再次登场。
KellyChu - 「畅踏西东板道跑」 宠物组人宠同乐 | Executive日记
　　为鼓励市民将海滨融入健康生活日常，发展局海港办事处及海滨事务委员会昨日举行「畅踏西东板道跑」，吸引不少跑手参与，其中更设1公里汪星人宠物组（见图），让市民与爱犬一同畅跑，享受人宠同乐时光。 　　是次活动分别设5公里个人组、3公里亲子同乐组及1公里汪星人宠物组。除跑步项目外，主办方还安排人气Busking表演献唱流行曲为跑手打气，并设有港式小食摊位，将运动、音乐与美食结合，带动社区互动。
2026-03-02 02:00 HKT
Executive日记