曾安业 - 从「Why not？」到软实力 | 安业兴邦

适逢农历新年，社交媒体冒起一股与中国文化有关的玩味潮流「Chinamaxxing」，意指「极致中国化」，亦有人戏称自己成为「Chinese baddie」，即化身为带点自信与气场的「中国小霸王」。说到底，这股风潮并非甚么高深文化研究，而是模仿中国人的日常习惯：饮暖水、接触中药调理等。参与门槛极低，不需语言能力，也毋须深厚文化背景；既不具冒犯性，又带点新鲜感，对外国年轻人而言，自然会心一笑，然后说一句：「Why not？」



笔者早前亦曾在本栏谈及中国品牌在海外掀起热潮，从国货美妆到智能产品，背后折射的是中国由「世界工厂」走向「全球智造」的转型轨迹。今次社交媒体掀起的这股玩味式模仿，某程度上亦属同一脉络，把中国元素转化为一种可被模仿、被消费、被再创作的文化符号。但文化被玩味，是否就等同于软实力的提升？



「软实力」（Soft Power）概念，由著名国际关系学者、美国哈佛大学甘迺迪政府学院前院长约瑟夫．奈伊（Joseph Nye）提出。他在1990年出版的著作《势在必成》中指出，所谓软实力，是透过吸引而非强逼来影响他人的能力。与军事威慑或经济制裁等硬实力不同，软实力建基于文化感染力、价值观认同与制度吸引。



中国对软实力的重视，其实早有布局。2008年举行的北京奥运会，开幕礼以宏大叙事与文化意象震撼全球，至今仍被视为经典时刻；其后于2010年举办的上海世界博览会，亦向世界展示国家形象与城市发展的自信与想像。



根据2025年《全球软实力指数》排名，中国已升至全球第二位，在文化与遗产、旅游吸引力等指标上均见提升。放眼亚洲，韩国以流行文化打造文化输出，泰国以旅游与创意产业塑造国家品牌，皆视软实力为吸引外资与人才的重要工具。



正如奈伊所言：「软实力的影响往往来得缓慢而间接，未必即时见效，却能在潜移默化中改变认知与态度；若对其视而不见，不仅是战略上的短视，更是分析上的误判。」



回到「Chinamaxxing」，它或许只是网络世代的节庆玩味，随着农历新年过去，热度自会淡化。但软实力从来不是烟花一现，而是一场长跑。当模仿变成兴趣，当兴趣沉淀为理解，那些看似轻松的一句「Why not？」，或许才是更值得留意的开始。



