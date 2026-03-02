KellyChu - 强阵风每小时可达135公里 冷锋袭港 元宵恐迎「石湖风」 | Executive日记
最近几日天阴阴，落起毛毛雨，风势令天气再添几分寒意。天文台预测，一道冷锋会在今天晚上至明天早上横过华南沿岸，带来骤雨，气温稍为下降。若天气情况符合某些条件，有机会出现雷暴或飑线等强对流天气，造成俗称「石湖风」的强阵风。明日适逢元宵佳节，天文台提醒市民注意天气变化。
天文台指，当东北季候风碰上偏南气流，两者气温差异足够大的情况下，有机会形成冷锋。如果大气低层有风切变及大气不稳定度高等中尺度气象条件的配合，更有可能出现雷暴甚或飑线等强对流天气，形成所谓「石湖风」。
「石湖风」一般指从北面突然吹袭的狂风暴雨，可说是飑线引致阵风的一种俗称。飑线是由多个雷暴区或雷暴单体组成的强烈雷雨带。除了大雨及猛烈雷暴外，飑线移动快速及破坏力强，所经之处更会出现风向突变和风速急增的现象。例如2005年5月9日葵涌的「石湖风」录得高达每小时135公里的阵风，部分在该区货柜码头的货柜被吹倒，导致一人死亡，两人受伤。
