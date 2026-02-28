Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 云集各地文化领袖 推动艺术社群变革性对话 香港国际文化高峰论坛3•22再临西九 | Executive日记

KellyChu
7小時前
　　西九文化区管理局下月举办第二届「香港国际文化高峰论坛」，成为下月底「香港艺术周」首个大型国际级艺文活动。活动将汇聚近30位来自15个国家及地区的重量级嘉宾讲者，及包括多个主要文化区和顶尖文博机构的领袖，预计吸引数以千计海内外业界人士参加。

冀发展成国际文化界盛事

　　「香港国际文化高峰论坛2026」将于下月22日至23日在西九文化区举办，今届主题为「艺创社群，无限可能」，将广邀文化领袖与专家聚焦多项前沿议题，共同分享识见。

　　西九文化区管理局董事局主席陈智思指，承接2024年3月首届论坛成功举办，管理局期望发展论坛成为国际文化界的旗舰盛事，推动世界各地艺术社群展开变革性对话。新一届高峰论坛将云集知名文化机构与具远见的领袖，彰显西九在全球艺文格局中的关键角色以及其庞大的国际联系网络。随着西九演艺中心即将落成，西九将持续提升香港作为亚洲领先艺文枢纽的地位，并强化香港作为中外文化艺术交流中心的定位。

　　在2024年首届高峰论坛举行期间，西九文化区管理局成功与全球21间顶尖艺文机构签署合作意向书，合作成果包括多个重点项目，例如「贝聿铭：人生如建筑」展览、「天方奇毯－－伊斯兰与世界文明的交织」特别展览等。

　　除了参与论坛，与会者亦可亲身体验香港中外文化荟萃的独特魅力，包括免费参观香港故宫文化博物馆及M+，并参与专属导赏团，以及由西九演艺一年一度呈献的「西九家FUN艺术节」；亦有机会参观香港其他重要文化艺术机构，透过艺文活动感受本地艺术活力。

