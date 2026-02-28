麦华章 - 很值一游的步行街 | 玫瑰人生

如不少港人一样，这春节假期，我与友人在内地度过，目的地选了中山石岐，除游览了充满历史印记有百年老街之称的孙文西路步行街，还品尝不少中山地道美食，无论心灵抑或口福上均感到相当满足。



我们下榻的喜来登酒店离步行街很近，步行前往仅需10分钟。此街历史悠久，向是香山（中山市古称）重要交通与商贸中心，古称迎恩街，孙中山先生曾在此行医，其史迹径贯穿全街，1925年为纪念他改称孙文路，而西端的孙文西路其后发展成步行街。街道全长约780米，最大特色是两侧都是建于19世纪末至20世纪初的独特骑楼建筑群，融合了南洋骑楼与西方建筑风格，是集购物、美食、文旅于一体的打卡热点。农历年期间，步行街张灯结彩，挂满春节装饰，弥漫浓厚节日气氛，吸引游人如鲫，热闹非常。



步行街聚集不少供应中山地道小吃与美食的食肆，当中的孙奇珍茶楼便很值得去一试。该店甚富历史韵味，原名奇珍茶楼，是孙中山同族远亲所开设，因出品佳，很快成石岐最大及最著名茶楼。孙中山搞反清革命活动期间，便常在该茶楼用餐饮茶，而茶楼也成为早年革命活动重要联络点之一。1921年孙中山就任临时大总统，店东为提高该店知名度，便在店名前加孙字，改称孙奇珍茶楼，茶楼因而声名大噪，吸引众多慕名而来的顾客。



我们去了该店饮茶，所供应的粤式点心款式相当丰富，连同各式粥品多达80款供选择，我们除吃了多款点心外，还点了不少该店招牌菜，包括沙栏白切肥鸡、石岐乳鸽、小榄炸鱼球、沙溪香芋扣肉、豉汁蒸盘龙鳝、砵仔禾虫等。当中，我最欣赏是盘龙鳝，鳝鱼咬落肉质爽滑弹牙，味道鲜甜，以豉汁蒜子同蒸更为惹味，而砵仔禾虫是中山传统风味名菜，焗得外脆内滑，甘香鲜美，两者均是最佳下饭菜式。



麦华章