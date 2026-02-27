KellyChu - 甜笑收议员利是 祝摄影师「越嚟越靓仔」 | Executive日记

巴黎奥运剑后江旻憓成为立法会议员新丁后一举一动都备受注目。昨日大年初十仍有不少议员派利是，她收到身旁会计界吴锦华嘅利是难掩开心之情，报以招牌甜美笑容，之后又主动向记者派利是，向大家送上祝福说话。



立法会财委会昨早召开会议，由财政司司长陈茂波简介新年度预算案。开会前大家都互相祝贺，而江旻憓属于立法会内少数未结婚议员，坐喺她身旁嘅吴锦华礼貌送上利是祝福，江旻憓笑得甜美，难掩开心之情。



之后她更主动到会议室外向记者派利是，但「弹药」准备不多，向大家说「不好意思，要回去准备准备」，前后来回3次所有记者终「人人有份」。她期间还祝福一众摄影师们「新一年越嚟越靓仔」，引得大家哄笑。



