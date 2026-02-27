李飞帆 - 宏基家私专业翻新工场 提供精湛手艺与贴心服务 | 企业热话
宏基家私于九龙湾工业中心拥有两个自家的翻新工场，分别是油漆工场和翻扪梳化工场。工场师傅拥有超过40多年的经验，绝对称得上是手艺精湛的专家。油漆工场是宏基家私的一个重要部份，为客户提供家具的优质油漆服务。师傅们运用他们丰富的经验和专业知识，为家具涂上平滑、持久的优质油漆，确保家具表面的美观和保护。
另一个工场是翻扪梳化工场，专注于提供梳化及餐椅和其他软垫家具的翻新服务。师傅们拥有深厚的专业知识，能够修复和改造各种不同款式和材质的梳化及餐椅。无论是梳化的软垫需要更换、修复还是重新设计，他们都能够以优质的工艺和细致的手工，为客户打造出舒适、美观的梳化及餐椅。
查询：2795 1497
