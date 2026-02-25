林思为 - 新食物金字塔的真相 | 营爆生活

美国在2025年底推出新的「倒置食物金字塔」，作为2025至2030年饮食指引的一部分。新金字塔将蛋白质丰富的食物，包括红肉、未经加工的脂肪如牛油及植物油，以及全脂奶类置于顶部，而全谷类则放在金字塔的下端。新金字塔仍鼓励多食水果和蔬菜，但强烈建议避免超加工食品及添加糖，尤其是10岁以下儿童。



新金字塔引起健康专家争议，担心强调红肉、牛油及全脂奶类会令公众混淆。美国心脏协会警告，过量饱和脂肪可能增加心脏病风险，并呼吁限制饱和脂肪、添加糖及加工食品，同时多食蔬菜、水果及全谷类。世界癌症研究基金亦建议限制红肉，以降低癌症风险。美国饮食指引指出，饱和脂肪摄取量应少于每日总能量百分之十，并鼓励选择多样化蛋白质来源，包括白肉、鱼类、海鲜、蛋、豆类、坚果及种子。全脂奶类可纳入健康饮食，但对于有体重或心血管风险人士，低脂奶类更合适。



另一方面，过量摄取蛋白质，尤其红肉，对肾脏有问题的人可能有害。肾功能正常的人可摄取多种蛋白质，但必须适量。研究指植物蛋白、鱼类及海鲜一般较安全。新指引提高蛋白质目标，是为预防年龄增长导致的肌肉流失。但必须配合规律运动，尤其重量训练。



专家也强调全谷类的重要性，重点是要限制精制碳水化合物如白面包、白饭及含糖零食。全谷类、水果及蔬菜有助降低肥胖、糖尿病及心脏病风险，应多选复合碳水化合物，例如麦包、红米、糙米、燕麦片、豆类及蔬菜。有特殊饮食需要的人士，如糖尿病患者，应寻求注册营养师建议有关进食碳水化合物的份量。



总结而言，虽然新金字塔外观不同，但核心建议保持一致：限制饱和脂肪至每日总能量的百分之十以下，多食水果、蔬菜及全谷类，并减少糖分、酒精及人工添加剂。



林思为