张诺 - 香港设计絮语 | 任意行

张诺
16小時前
　　每次走进深水埗的DX设计馆，总像打开一个藏宝盒。这座不起眼的展览空间，却承载着香港年轻设计师的梦想与巧思。从时装、手袋到生活器物，每一件作品都浸染着这座城市的独特气息－－那种既国际又本土、既前卫又怀旧的矛盾美感。

　　这天，我在Rhapsody in Gold的饰柜前停下脚步。两条颈链静静躺在那里，一条缀着「一期一会」，另一条则是「花好月圆」。汉字在金属上舒展，不是寻常的书写，而是设计师所说的「绘写」－－每一笔勾连、每一道提转，都经过细腻斟酌，让文字在视觉与触感间达成和谐。原来，为一个汉字赋形，竟如同为新生儿取名，承载着对生命的期许与祝福。那些流转的笔画，仿佛把诗篇与故事都凝结在方寸之间，像音乐中的狂想曲，不受拘束地抒发着情感。

　　转角处，Shopsayingthings的小礼品却带来截然不同的惊喜。一张贺卡上写着「You're my fav bitch to bitch with」，令人莞尔；另一只瓷杯上「Give Me the Tai Tai Life」几个字，直白得可爱，把部分女性的恨嫁心声毫不掩饰地展现出来。这里的礼物不讲究典雅，却充满生活的真实质感－－无论是送给挚友的幽默，还是宠爱自己的小确幸，都在这些看似随意的字句中找到了归宿。

　　这些创意设计，成功用幽默化解都市的压力，让我们发出会心微笑。

