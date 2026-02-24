林静 - 闹市中的黄花 | 红棉树下
阅讀更多
內容
深水埗大南街的午后，刚从独立书店出来，手上还拿着刚买的小书，咖啡店的香气仍未忘，朋友提议散步往南昌站，我便跟着她穿过那些熟悉的唐楼群。
就在离开旧区的一刻，眼前的景象让我停下脚步。新建的公屋和私楼群落向填海区延伸，而道路两旁种满了大树。有粗壮的榕树，须根垂落如帘；更多的是我说不出名字的树种。但真正让我屏息的，是那棵开满黄花的树－－在夕阳斜照下，每一朵花都像镀了金，油亮得耀眼。
「是黄花风铃木。」朋友说。那一刻我才知道，原来石屎森林里，藏着这样的惊喜。
朋友告诉我，东涌的机场风铃径，每年2月底便是这黄花的天下。机管局在那里种了约200棵黄花风铃木，花期只有一星期左右。每年的这个时候，总有不少人赶赴这场金色的约会。她说起这些时，眼里闪着光，仿佛那些花已在眼前盛放。
后来我查了资料，才知道这来自巴西的树，竟是当地的国树。它的学名冗长，但「黄花风铃木」这个名字已经够美。它可以长到近十米高，春天开出金黄色的花，那灿烂几乎带着侵略性。而它的花蜜丰富，是重要的蜜源植物－－原来在这座城市里，它不止悦目，还养育着我们看不见的生命。
朋友又说，石岗的木棉也开始绽放，要到3月中至4月底，红棉落满一地，才是最动人的时刻。我想像那画面：英雄树的花坠落，不是凋零，而是另一种盛开。
香港高楼林立，感激在那些冰冷的楼群之间，总有人悄悄种下花树，让春花年年回来。
林静
最Hit
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
2026-02-23 19:10 HKT