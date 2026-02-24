李纯恩 - 大隐隐于猫 | 好好过日子

年前筹备的画展，再过两天就要开了，开两个星期，到三月中结束。这次展出的画都是近两年来画的猫，三十张猫画，画展就叫《猫在哪里》。



起这个名字，是因为想到「猫」在中文里的两个意思，一是名词，二是形容词。前者指的是动物，后者说的是躲藏的动静。所以「猫在哪里」既是说猫，也是说人。在动物之中，猫最像人，动静像，性格也像。平时看猫看人，常常看出些共同点，所以我们会把身边一些人叫作「肥猫」、「懒猫」、「馋猫」，说人的模样，也会称「猫样」。我画猫，其实是把牠们当人画，猫像人，人似猫，扯在一起都好玩。当然，许多时候猫比人更好玩。



养猫的朋友都知道，家里的猫常常神出鬼没。牠想见人的时候，会大模厮样在你面前摇来晃去，反之，牠不想见你，就会找个犄角旮旯「猫」起来，一天半日你都找不到牠。尽管如此，人对猫却更加宠爱，或者反过来说，家里养了一只宠物猫，结果受宠若惊的又往往是养猫的人，养猫的人常常是要看猫的脸色的。



这是很令人羡慕的境况。



再者，中国人有一种智慧叫「隐」，所谓「小隐隐于野，大隐隐于市」。隐，是为了自在，不想天天搅在人堆里，就把自己隐藏起来，想见人时现身，不想见人就像猫一样，找个地方「猫」起来。做人最好这样，时而显山露水，时而不见首尾，随心所欲，是为「大隐隐于猫」。如此过日子，自在极了。打后两个星期，我就猫在画展里等你。



李纯恩