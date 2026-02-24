Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 沿途美食飨客 冀推动乡村旅游 乡议局申11月办北都马拉松 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
21小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

新界乡议局昨日在沙田乡议局大楼举行新春团拜活动，行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、多名官员及立法会议员都有出席。乡议局主席刘业强透露，正申请于今年11月举办北都马拉松，赛道以单车径为主，望减低对道路交通嘅影响，又指活动期间会有美食和饮品供应，期望借此盛事带动乡村旅游。

　　上月马拉松赛事完结后，中国香港田径总会说将成立小组，探讨赛道设计及路线，扩大香港马拉松赛事规模。体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚建议田总可考虑延长比赛时间或分两日举行，其中一日在市中心，另一日在北部都会区，让来自世界各地嘅跑手欣赏到香港郊野景象，达到宣传效果。

　　适逢乡议局成立一百周年，刘业强昨于新春团拜活动便提到，计划首年北都马拉松在今年11月举行，预计可接受约1万人参加，包括5000个全马名额，及5000个一公里赛至半马名额。路线由沙田乡议局出发，跑到终点元朗新田，全程逾42公里。

　　他指，赛道会以单车径为主，冀减少对居民影响，并正委托顾问公司研究，现时正向当局申请，相信可行性高。他期望能以「运动加文化」形式举行，穿插新界文化特色。被问到会否如旅游界议员江旻憓早前建议加入美食红酒元素，他就话：「就系会搞呢啲，第一年试试先」、「好多唔同站有得食下嘢、饮下嘢呀」，期望每年举办，带动乡村旅游。

KellyChu

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
6小時前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
17小時前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
10小時前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
8小時前
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
6小時前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
5小時前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
01:16
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
社会
6小時前
六合彩︱800万头奖今晚搅珠 即睇十大幸运号码
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧巴！
社会
1小時前
更多文章
香港麦当劳伙拍（左起）陈蕾、MC张天赋、黄泽林、Dear Jane重新演绎「i’m lovin’ it」口号，并推出4款超值人气着数套餐。
KellyChu - 脆辣鸡腿饱餐激减$10.5 麦当劳伙本地歌手展现全新「i’m lovin’ it」 | Executive日记
马年伊始，香港麦当劳瞬即送上新一年最抵人气着数套餐，伙拍本地歌手MC张天赋、陈蕾、Dear Jane及网球运动员黄泽林（Coleman Wong）重新演绎「i’m lovin’ it」，将大家耳熟能详嘅「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」旋律注入满满新鲜感。即日起脆辣鸡腿饱套餐会由$44.5起劲减$10.5至$34，成为「人气着数套餐」一员，连同$29麦乐鸡（6件）、$30
2026-02-23 02:00 HKT
Executive日记