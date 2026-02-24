KellyChu - 沿途美食飨客 冀推动乡村旅游 乡议局申11月办北都马拉松 | Executive日记

新界乡议局昨日在沙田乡议局大楼举行新春团拜活动，行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、多名官员及立法会议员都有出席。乡议局主席刘业强透露，正申请于今年11月举办北都马拉松，赛道以单车径为主，望减低对道路交通嘅影响，又指活动期间会有美食和饮品供应，期望借此盛事带动乡村旅游。



上月马拉松赛事完结后，中国香港田径总会说将成立小组，探讨赛道设计及路线，扩大香港马拉松赛事规模。体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚建议田总可考虑延长比赛时间或分两日举行，其中一日在市中心，另一日在北部都会区，让来自世界各地嘅跑手欣赏到香港郊野景象，达到宣传效果。



适逢乡议局成立一百周年，刘业强昨于新春团拜活动便提到，计划首年北都马拉松在今年11月举行，预计可接受约1万人参加，包括5000个全马名额，及5000个一公里赛至半马名额。路线由沙田乡议局出发，跑到终点元朗新田，全程逾42公里。



他指，赛道会以单车径为主，冀减少对居民影响，并正委托顾问公司研究，现时正向当局申请，相信可行性高。他期望能以「运动加文化」形式举行，穿插新界文化特色。被问到会否如旅游界议员江旻憓早前建议加入美食红酒元素，他就话：「就系会搞呢啲，第一年试试先」、「好多唔同站有得食下嘢、饮下嘢呀」，期望每年举办，带动乡村旅游。



KellyChu