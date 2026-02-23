月理万机 - 骏势启航 开展新章 | 月理万机

香港国际机场祝各位人日快乐、马年顺景！为迎接佳节，机场早已换上喜气新装。无论是准备启程的旅客，还是迎接亲友的市民，甫踏进机场便能感受到满满的新春喜悦。



从进入机场范围开始，沿途皆可看到鲜艳的应节花卉迎接旅客；抵达一号客运大楼离境大堂后，柱上的巨型贺年祝福语率先向旅客拜年；接机大堂加入立体节庆装置及桃花摆设，结合多媒体灯光设计与流水效果，为亲友重聚倍添温馨。同时，东大堂及二号客运大楼旅游车候车大堂以不同花饰点缀，喜悦洋溢四周。本地艺术团体亦应邀在禁区献上贺年乐曲，以欢欣旋律伴旅客启航。



在农历新年旅游高峰期，我们欣见机场人流畅旺，不论是市民外游贺岁，还是旅客访港度假，都令香港国际机场洋溢热闹气氛。



在这个马年开端，我们亦借着大年初一举行的醒狮点睛仪式，与大家分享了一个好消息－－二号客运大楼离港设施将于5月27日正式投入运作，进一步提升机场整体配套及运作效率，迎接夏天的旅游高峰，务求为旅客带来更畅顺、便捷的机场体验。



香港国际机场一直以旅客为本，未来将继续完善客运大楼设施与服务质素，为大家带来更舒适高效的出行体验。在此再次祝愿各位马到功成、旅途愉快！香港国际机场将与旅客一同迎向更优质的出行新里程。

香港机场管理局

机场运行执行总监

姚兆聪