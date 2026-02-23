李丞责 - 十二生肖 马年运势（二） | 李丞责博士玄学信箱
承接上期内容，本周继续为大家简述龙、蛇、马、羊这四个生肖在来年的运势走向。
‧龙：属龙者今年虽无冲破，但命宫吉星较少。事业上受「豹尾」星影响，需提防恩将仇报或小人作梗。建议抱持「顺利完成比追求完美重要」的心态，踏实工作。财运平稳，宜专注正财并藉文昌之力自我增值。幸有「天解」与「解神」入命，能有效化解累积已久的争议或麻烦。感情上不宜期望过高，应多把焦点放回生活正轨。
‧蛇：属蛇者今年摆脱去年颓势，运气上扬。事业得「禄勋」星入命，正财收入稳健，具升职加薪之机；「擎天」星则赋予前线人员冲劲，但切忌鲁莽逞强。财运方面，勇于尝试新环境有助财源增长。健康须防神经或关节旧疾复发，宜定期体检。爱情上可多参与吉祥喜庆活动，借由正能量气场提升姻缘运势。
‧马：属马者进入本命年，即值太岁，运势起伏较大，宜办喜事冲喜或摄太岁。事业有「将星、岁驾」护航，个人发挥出色。财运受「岁驾」带动购车机率高，但须奉公守法，慎防官非罚款。健康严防利器所伤，避免过劳。感情运相对平淡，宜将重心转移至事业，多关心家人与伴侣感受。
‧羊：属羊者今年适逢「六合」，运势显著好转。事业宜与人合作，特别利于旅游业或需出差人士。财运以正财为主，应采稳健策略，提防遗失物。健康留意呼吸系统小毛病及驾驶安全。爱情方面，女性姻缘运不俗，职场上多保持笑容能助长人缘。
