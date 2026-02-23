Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 脆辣鸡腿饱餐激减$10.5 麦当劳伙本地歌手展现全新「i’m lovin’ it」 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
21小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

马年伊始，香港麦当劳瞬即送上新一年最抵人气着数套餐，伙拍本地歌手MC张天赋、陈蕾、Dear Jane及网球运动员黄泽林（Coleman Wong）重新演绎「i’m lovin’ it」，将大家耳熟能详嘅「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」旋律注入满满新鲜感。即日起脆辣鸡腿饱套餐会由$44.5起劲减$10.5至$34，成为「人气着数套餐」一员，连同$29麦乐鸡（6件）、$30.5猪柳蛋汉堡及$39麦炸鸡（2件）套餐，为大家麦麦悭到尽！

　　麦当劳全球品牌口号「i’m lovin’ it」深入民心，人人随时琅琅上口。新一年新开始，香港麦当劳宣布伙拍4位深受欢迎嘅本地歌手组合及运动员，呈献全新「i’m lovin’ it」品牌推广活动。佢哋于宣传片段分享自己心中最「i’m lovin’ it」嘅精彩时刻和至爱麦当劳美食，希望于新一年感染大家活出自己嘅生活态度，拥抱每个珍贵Happy Moments。

　　其中，MC张天赋代表「playin’」态度，与小狗一同拍摄广告：「麦当劳一直都系我嘅最爱，连我嘅小狗都叫『猪柳蛋』，今次边食猪柳蛋汉堡、边同狗仔拍广告，系我梦寐以求嘅playin’ moment！」Coleman亦首度与麦当劳拍住上，活现「smashin’」态度：「今次透过麦当劳同大家分享我嘅网球练习生活，感觉好特别，希望大家新一年继续支持我；我亦想分享我嘅小秘密：我都好钟意食脆辣鸡腿饱㗎！」

　　于即日起至下月4日期间，麦当劳App用户选购以上任何「人气着数套餐」，更可享限时双倍积分，于马年继续麦麦储分、麦麦Have Fun！

KellyChu

最Hit
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
7小時前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
6小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
15小時前
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
7小時前
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
影视圈
10小時前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方厩主帅
雷神四月任方厩主帅
马圈快讯
10小時前
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
影视圈
5小時前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
12小時前
更多文章
星期五起更系湿上加湿。
KellyChu - 回南天好「湿滞」 连续8日湿度95% | Executive日记
　　Kelly最怕回南天，全屋湿漉漉好唔舒服。然而，天文台预计今天至下星期一，连续8天最高相对湿度均达95%！星期五开始更一连4天降雨，湿上加湿。大家真系要准备好抽湿机及关好门窗，相机放在防潮箱避免弄坏，做好家居防潮喇。 　　天文台预料偏东气流会在未来数日持续影响华南沿岸，天气较为潮湿，日间温暖。随着一道低压槽在本周中期于华中发展并逐渐靠近广东沿岸地区，本周后期间中有骤雨，局部地区可能有雷暴
21小時前
Executive日记