KellyChu - 脆辣鸡腿饱餐激减$10.5 麦当劳伙本地歌手展现全新「i’m lovin’ it」 | Executive日记

马年伊始，香港麦当劳瞬即送上新一年最抵人气着数套餐，伙拍本地歌手MC张天赋、陈蕾、Dear Jane及网球运动员黄泽林（Coleman Wong）重新演绎「i’m lovin’ it」，将大家耳熟能详嘅「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」旋律注入满满新鲜感。即日起脆辣鸡腿饱套餐会由$44.5起劲减$10.5至$34，成为「人气着数套餐」一员，连同$29麦乐鸡（6件）、$30.5猪柳蛋汉堡及$39麦炸鸡（2件）套餐，为大家麦麦悭到尽！



麦当劳全球品牌口号「i’m lovin’ it」深入民心，人人随时琅琅上口。新一年新开始，香港麦当劳宣布伙拍4位深受欢迎嘅本地歌手组合及运动员，呈献全新「i’m lovin’ it」品牌推广活动。佢哋于宣传片段分享自己心中最「i’m lovin’ it」嘅精彩时刻和至爱麦当劳美食，希望于新一年感染大家活出自己嘅生活态度，拥抱每个珍贵Happy Moments。



其中，MC张天赋代表「playin’」态度，与小狗一同拍摄广告：「麦当劳一直都系我嘅最爱，连我嘅小狗都叫『猪柳蛋』，今次边食猪柳蛋汉堡、边同狗仔拍广告，系我梦寐以求嘅playin’ moment！」Coleman亦首度与麦当劳拍住上，活现「smashin’」态度：「今次透过麦当劳同大家分享我嘅网球练习生活，感觉好特别，希望大家新一年继续支持我；我亦想分享我嘅小秘密：我都好钟意食脆辣鸡腿饱㗎！」



于即日起至下月4日期间，麦当劳App用户选购以上任何「人气着数套餐」，更可享限时双倍积分，于马年继续麦麦储分、麦麦Have Fun！



KellyChu