叶澍堃 - 中环「星记」 Fit马口沫横飞团年宴 | 叶Sir食经

岁晚跟马教授时亨（别名Fit马），谦谦及一众资深传媒好友在中环摆花街1号「星记海鲜饭店」食了顿精彩吹水团年饭。「星记」由好友文具大王Simon杜振源于2014年创办，两年后获米芝莲选为必比登推介餐厅，在经理星爷和大厨辉哥（黄永辉）领导下，搞得有声有色，主打怀旧及海鲜菜式，价钱大众化，名人粉丝不少，我曾经在这里跟格鲁吉亚王子有个一饭之缘，但最怀念的始终是跟Simon、谦谦和邓名高在这里食饭吹水的快乐时光。



团年晚饭菜式丰富，先食百花脆皮小棠菜及椒盐九肚鱼，都是香口惹味的小菜，小棠菜用虾胶及鱼胶包着炸得香脆，跟香口的椒盐九肚鱼同样是佐酒佳品，九肚鱼非常精彩，难怪识饮识食的吴锡辉大赞是全港第一！



饮汤时间，饮的是用粉葛、赤小豆、鲮鱼、猪横脷、粉肠、五花腩煲的老火靓汤，猪横脷是食疗佳品，健脾养肺，粉肠甘香，最合我等资深粉肠口味，超正的老火汤比阿二小三煲的好饮有益，当然要多饮两碗！跟着食酱烤一字骨及三葱焗海中虾，海中虾吸取了青葱、干葱和洋葱的香味，鲜香无比，佐酒一流，大家频频举杯畅饮，口沫横飞，是夜只谈风月，不论时政，大家落力为Fit马及萧潮顺下一辑专访献计度桥，谦谦更自荐出任talk show特别嘉宾主持人。



晚宴蒸鱼是条两斤半重的野生黄皮老虎斑，大厨辉哥是蒸鱼专家，火候掌控甚佳，鱼肉嫩滑鲜甜，人人赞好，谦谦用鱼汁捞饭，一大碗饭很快便被干掉，不愧是城中饭桶名仕。炸子鸡连鸡杂也很精彩，皮脆肉滑，跟主人家的法国红酒是最佳拍档。继续食XO酱带子炒肠粉，肠粉用蛋白浆捞过后煎香，再跟带子用自家制XO酱炒得香口惹味。素菜是上汤蒜子浸豆苗，单尾是生炒糯米饭，想唔饱都几难！甜品是蛋白杏仁茶及寿桃，食得人人甜在心间。离开前谦谦宣布下次由他作东，在「大班楼」搞个留须晚宴，庆祝他刚刚开始留须！



叶澍堃



跟经理星爷和大厨辉哥合照

椒盐九肚鱼

脆皮小棠菜

大堆头的汤渣

酱烤一字骨

三葱海中虾

XO酱炒带子肠粉

清蒸黄皮老虎斑

星记炸子鸡

生炒糯米饭