谭纪豪 - 初五迎财神 | 无名指

无名指
无名指
谭纪豪
21小時前
生活 专栏
　　初五迎财神，习俗繁琐，讲究甚多，却很少有人告诉你财神是谁。钱财不嫌多，财神亦不止一个，既然有几位，唯有给他们分类，或文或武都是正财神，较少人知道的是偏财神，掌管非固定薪资。

　　香港人最熟悉的莫过于武财神关羽，供奉关公必须面朝大门，挡煞避邪，招财进宝。关云长之外的另一武财神是赵公明，又称玄坛真君，其形象为黑脸浓须，骑乘黑虎，头戴铁冠，手执铁鞭，广东人说「玄坛咁嘅口面」，就是指其「黑口黑面」的模样。赵公明还有另一个身份，作为神明守护百姓免于瘟疫。财神和瘟神有甚么关系？我们这代人经历过SARS和COVID，好像懂了。

　　相比凶神恶煞的武财神，文财神和颜悦色得多，尤其「商圣」范蠡更是笑容可掬，做生意嘛，最紧要和气生财。范蠡三聚三散家财是无数人景仰的事迹，商人羡慕他东山再起的能力，穷人希望财主都似他仗义疏财，所以范蠡亦是最得人心的财神爷。另一文财神比干主财富分配，但他管的是天下所有钱财，是项艰巨任务，其形象亦较为严肃。要做到公平公正就要「无心」，当初他就是直谏纣王被剖心而亡，从做官到做神都克尽己任。

　　正财神以外还有各路财神，说法不一，偏财神之中最有名是韩信，相传他带兵打仗时会设赌局提振士气，亦发明了不少博弈工具，是名副其实的「赌神」。

　　有人说中国人贪钱，新年祝福一开口就是「恭喜发财」。我们不讳言喜欢钱，但明白君子爱财，取之有道。「富贵行善，贫苦安份」，是自古以来对钱财的态度。

（IG︰@tamkeiho）
谭纪豪

