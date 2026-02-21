KellyChu - 明出战「女皇银禧纪念杯」 「嘉应高升」争18连胜破港绩 | Executive日记

香港马坛尘封近21年嘅连胜纪录，有望迎来历史性突破。应届马王「嘉应高升」将于明天出战一级赛「女皇银禧纪念杯」（1400米），若能一战功成，将创出历史性18连胜，打破世纪初一代马王「精英大师」所创下嘅17连胜香港纪录。



「嘉应高升」上月荣登全球最佳短途赛驹。在马房工作30年嘅马房助理陈光昊形容其为百年难得一遇嘅骏马，「性格乖巧温驯，清洁梳洗都很配合。」练马师大卫希斯也坦言，牠是难得天赋与心志兼备之驹，「经常能在比赛中保持冷静，每次出闸都非常专注，从不为自己增加压力。」



唯一曾策骑「嘉应高升」和「精英大师」嘅希斯马房驻从化策骑员张健威指，两匹马王性格同样乖巧文静，有极强斗心，步幅阔大，操练时皆非常服从指令，收操后往往给人轻松完成、游刃有余的感觉。



「嘉应高升」自2024年2月起未尝一败，仅用23个月便追平17连胜纪录，比「精英大师」快4个月完成。牠去年10月远征澳洲，攻下全球奖金最高嘅草地赛事一级赛「珠穆朗玛峰锦标」（1200米），成为该项马坛大赛第一匹取胜嘅非澳洲海外马匹。



陈光昊说，这位马王偶尔也会像小朋友般撒娇，「自澳洲凯旋归来后，牠好像知道自己赢了比赛、受人爱戴，有时替牠卸下马鞍，还会有点小脾气。」他亦指，「嘉应高升」非系出名门，却凭毅力与专注闯出一条属于自己嘅路，正是香港人自强不息嘅最佳写照，整个马房都为牠感到自豪。



陈光昊指，「嘉应高升」是百年难得一遇嘅骏马。