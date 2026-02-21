林静 - 春日雷公田 | 红棉树下

趁着连日天晴往元朗山野享受山野，看看小动物，目标是雷公田村的农场鲜奶。



由元朗坐车出发，途经锦上路时，两旁的木棉树已盛放，没有绿叶遮拦，一树橙红开得放肆。车转上荃锦公路从雷公田村慢慢驶入小径。未几，农场的石屋就在眼前。下车后就看到近十只山羊，小孩子都很雀跃，立即箭步跑到收银处买干草喂羊仔。



网上资料说英国在港军人Gerald Clalk于1982年退役后于石岗军营附近的雷公田村自设牛场，开始养牛、卖奶、送奶等，不过现在门市店出售的牛奶是来自内地，公司在惠州开设牧场，饲养超过一千只澳洲及新西兰乳牛。



喂过山羊后，到我们自己医肚了。店内有用牛奶制作的姜汁撞奶和鲜奶炖蛋白，前者姜味浓，后者口感香滑软嫩。亦有行山必食的餐蛋公仔面。



小休片刻，原想继续前行往清潭水塘，但想再看那木棉，便漫步十分钟到路口，风过处，几朵花应声落地，掷地有声。友人笑说这是英雄花，连凋谢也保持挺拔姿态。这个雷公田的周日，有浓白的奶香，有橙红的木棉，实在是平凡日子里的小确幸。



林静