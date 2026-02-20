Titus - Gen Z手表温室 | 表奇立异

上期我提到，收藏手表的动机可以很不同：有人纯粹出于兴趣，有人视它为地位象征，亦有人把手表当成入场券，借此在圈子里认识更多人。收藏可以有千千万万种理由，那你喜欢手表的原因，又是甚么？



这问题看似简单，但对较年轻的一代、或刚开始留意手表的人来说，反而不易回答。网上资讯太多，我们很容易吸收了别人的标准，跟着潮流走，久而久之连自己的喜好也变得模糊。坦白说，我以前也试过想追最热门、最受追捧的款式，觉得戴上去更「有头有面」。



我很庆幸自己在一个很戏剧性的时段入坑：市场先急升、再暴跌。我见过不少人趁旺市「跟队」入货，买了其实不太认识、也未必真心喜欢的表，只是期待赚一笔；结果行情一转，手表既留不住情绪价值，又要低价卖出，交了很贵的学费。这些经历也提醒我：要长远收藏，先要清楚自己的方向，否则只会一直疲于追逐。



手表的圈子里，或多或少都会有地位或知识上的竞争和较量，有门槛，对新手或许不太适合。所以去年年尾我跟几位年轻收藏家朋友成立了一个Gen Z Watch Club（The Second Club），希望提供一个舒服、健康、少比较、多学习的空间，可以在温室下成长、慢慢建立自己的品味与节奏。对我来说，手表从来不只是一个价钱或级别，而是一段故事；故事，是用来分享的，也能启发别人。



我亦很感恩，在我刚刚踏入手表圈子的时候，有一些资深收藏家愿意和我分享，教导我定位自己的收藏，令我走少了很多冤枉路。今天，我已收藏10多只手表，算是有些经验吧。我愿将我的故事及热情，分享给更多年轻人，让他们也能正面地感染身边的人。



Titus