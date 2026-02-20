查小欣 - 兰桂坊的小云南 | 查乜料

蘑欢云南小酒馆（The Mushroom），上海著名云南菜「蘑欢 Bistro」的姊妹店，落户兰桂坊，主打正宗滇菜，大厨团队来自云南，厨艺总监曾获黑珍珠一钻，坚持采用云南高原原生菇菌如松茸、鸡枞、牛肝菌、干巴菌、羊肚菌、竹荪等。



精彩菇菌宴有多款前菜：清新开胃的百香果油醋汁凤梨凤尾虾、微辣甜酸的版纳树番茄烧椒茄子、豆香味浓外脆内滑的石屏包浆豆腐、咸香的滇味盐水猪肝配卖相特别的花纹花生。



一道菜包含两种传统手工艺的三年诺邓火腿配手撕乳扇：云南诺邓火腿是「中国三大名腿」之一，以传统工艺发酵三年而成，咸香醇厚，搭大理白族独创的手撕乳扇，乳扇外号「云南奶酪」，以鲜牛奶混合酸浆加热拉制，晾干成薄片，奶香浓郁，嚼劲柔韧。



市面罕见的版纳包烧杂菌，「包烧」是云南傣族极具代表性的烹饪方式，精选多种时令野菌，裹上新鲜的芭蕉叶放炭火上慢慢烤熟，菇菌渗透芭蕉叶的清香。



油淋云南黄牛干巴，似腊牛肉，香辣惹味，佐酒佳品，推介。丘北干椒炒白葱（白牛肝菌）融合云南两大特产，菌香浓郁，辣而不辛。大理野果酸汤鱼，汤底的酸取自云南特有的野果发酵而成，果酸香气独特。



牛肝菌三杯鸡，酱香四溢；主食过桥米线，有仪式感，猪骨汤底浓稠；街边炒米线，够镬气；甜品必食招牌鲜花饼，微甜，玫瑰花香仙气。



这夜是云南家常风味的极致体现，犹如置身小云南。



查小欣