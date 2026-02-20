邓达智 - 锋味马仔大哥沙翁 | 智智乐GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智
5小時前
生活 专栏
　　周刊摄制马年特辑，源自笔者去年入冬后带领好友9人成滴滴团，杀上开平赤水，从在地正宗台山黄鳝饭开始﹕顺德勒流食鱼、番禺沙湾姜埋奶及市桥容太Grace Coffee Roaster丰盛中、西、星马下午茶、广州永庆坊广州酒家精致版筵席、白天鹅宾馆饮早茶⋯⋯主角－－随时一早卖晒榄仁马仔（萨琪玛）﹕马年食马仔！

　　放弃名牌出品，选择吾乡街坊朗屏站旁，大大个寿桃牌广告同一栋大厦一楼，以抗拒工厂预制，坚持手工点心隐世「锋味厨房」的出品。

　　马仔并不出现锋味Menu，想吃？必须跟负责人之一惠兰姐姐，向厨房点心哥仔特订。

　　过年收萝卜糕收到手软，几乎戒吃淀粉质，萝卜糕顶多吃上几口，全部转送「华嫂冰室」及「传面世家」同事们；收到年糕欢喜，鸡蛋煎香再抗拒甜食，忍不住必吃几口，遗憾全世界好似撞邪，全部姜汁年糕。喜欢姜汁一回事，惜与年糕不夹，吃半口即停！

　　来去萝卜糕、姜汁年糕、没有马蹄的马蹄糕⋯⋯想起「锋味厨房」杏仁片马仔，立即落单，制作几盒连同家务助理Dee姐姐细心「芋虾」（用乐昌炮弹芋头，十几日制作120盒），成全不一样的年礼。

　　过年零食勾起沙翁的甜美回忆﹕旧居奥卑利街大馆旁，差馆内百年伟岸芒果树百鸟齐鸣，碌落摆花街肥彭吃蛋挞打卡「泰昌」，在下独爱沙翁。「泰昌」去远，在香港想吃，只好麻烦Bro Johnny开车老远跑去水乡大澳，才可以吃到旧时风味。有朋友提议去筲箕湾一间陈年茶餐厅试试被排长龙的沙翁－－吃过，失望，鸡蛋比例较少，更似吃面粉；没有鸡蛋浓郁的香气，单靠洒砂糖只算系劣质Donut，无论如何跟沙翁扯不上关系！

　　最近经常往返番禺市桥，在容太的华服高订工作室「补课」，除了隔壁咖啡馆打遍大湾区无敌手Cream Caramel，还有「大哥餐厅」沙翁；要吃品质高尚沙翁，香港难，广州也难，好彩「大哥」提供，一杯港式鸳鸯奶茶，沙翁在手，天作之合！ 

