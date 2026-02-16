七仙羽 - 属龙者事业有吉星 逢凶化吉 | 七仙语

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽
27分鐘前
　　2026年属龙运势平稳，运势先弱后强，无冲无合，属「逢凶化吉」，是中规中矩之年。

　　工作有「八座」星提升地位，事业可望有进步，但要注意「天狗」、「吊客」与「血刃」凶星，防意外与血光之灾。

　　整体运势：

　　今年的凶星比较多吉星少，但是有「天解」这个星，所以就算遇到一些不好的事情，最终今年内都能给化解，所以先难后易。

　　事业上有吉星「八座」有利升职，但要应对「天解」带来的先波折后化解的挑战，今年整体财运排第九，以守为稳。今年需提防「血刃」血光之灾、出行小心意外及女性带来的困扰是非，保持低调，避免争执远离小人，保持退一步海阔天空的心态。

　　事业运：有「八座」吉星加持，今年工作有进步及升职加薪的机会，虽然上半年可能有樽颈或有一些的不顺利，但下半年运势逆转，有贵人相助。不过，转工或创业需三思，今年不容易找到好的工作。

　　财运：今年财运普普通通，排名第九，属于平稳。如果打算投资，建议买一些比较安全、稳健的长线投资，不建议高风险投机。

　　感情运：今年感情运不是很顺利，感情运平淡，有「寡宿」星影响，心境较孤独，单身者可留意农历四月及十月桃花月，有个小小的机会，希望能把握住，若已婚者，感情平稳。

　　健康运：由于犯「天狗」，代表意外或者交通的意外，也有可能受伤，所以今年出外旅游要特别小心谨慎，必须要买保险或者尽量不要去长途旅行。另外也需注意金属所伤或血光之灾，包括小意外、手术、流血等。

　　化解建议：

　　属龙者犯「天狗」凶星，象征小人是非、血光破财与突发灾祸。建议尽早进行「代拜天狗」仪式消灾解难，并主动捐血或洗牙以应血光之灾。此外，需防「吊客」、「天哭」等星导致家宅不宁及情绪不稳，宜提升防范意识，佩戴黑曜石等辟邪开运的圣物。人际方面小心女性带来的困扰，与女性合伙生意须帐目分明，及多小心金钱的纠纷。

七仙羽

七仙羽 - 属兔桃花旺 做生意收入增 | 七仙语
　　属兔的朋友，在2026上半年运势整体平稳，但到了下半年要多留意，易有小人是非，甚至官非。属兔吉星有福德、福星、天德、天喜，凶星有咸池、卷舌、披麻、绞煞、年煞。虽然在2026年有吉星相助，但今年犯太岁，人际关系方面有些小风波。 　　由于犯太岁，上半年变动大，向好的方向变，多贵人帮助，财运也比2025年好，有「天喜」、「天德」等吉星拱照，单身者有机会脱单，事业方面有贵人提携，有机会升职，但要
2026-02-06 02:00 HKT
