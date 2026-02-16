Executive日记 - VTC电动车维修课程 一条龙助800专才转型 | Executive日记
阅讀更多
內容
绿色能源越趋普及，电动车发展更系一日千里，为应付市场对人才嘅需求，职业训练局（VTC）早年便开设「电动车维修持续专业进修课程」，协助在职技术人员喺公余时间进修，无缝衔接产业转型；至今已开办逾50班，为业界培训近800名专才。
机电工程署将电动车维修服务，纳入自愿注册计划，分为基础、低压及高压3个级别。VTC系全港唯一同时涵盖基础、低压及高压课程嘅培训机构，为在职人士构建入门到进阶嘅「一条龙」晋升阶梯。从业近28年嘅李卓桁（图左），是电动车维修课程毕业生。佢从小热爱汽车，中学毕业后，从车行学徒嘅「洗车」与「文件递送」起步；到现时，不仅负责汽车贸易，更带领团队，用标准化程序进行电压测试及故障检查，亲身见证行业从燃油时代迈向电动化。
佢形容，VTC「每一堂课的新知识、工具和方法，回到维修厂立刻就能应用，越学越有动力。」又坦言：「行业变了，技术也要更新，不跟上就随时被淘汰。」
Executive日记
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
更多文章