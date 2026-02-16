Executive日记 - VTC电动车维修课程 一条龙助800专才转型 | Executive日记

绿色能源越趋普及，电动车发展更系一日千里，为应付市场对人才嘅需求，职业训练局（VTC）早年便开设「电动车维修持续专业进修课程」，协助在职技术人员喺公余时间进修，无缝衔接产业转型；至今已开办逾50班，为业界培训近800名专才。



机电工程署将电动车维修服务，纳入自愿注册计划，分为基础、低压及高压3个级别。VTC系全港唯一同时涵盖基础、低压及高压课程嘅培训机构，为在职人士构建入门到进阶嘅「一条龙」晋升阶梯。从业近28年嘅李卓桁（图左），是电动车维修课程毕业生。佢从小热爱汽车，中学毕业后，从车行学徒嘅「洗车」与「文件递送」起步；到现时，不仅负责汽车贸易，更带领团队，用标准化程序进行电压测试及故障检查，亲身见证行业从燃油时代迈向电动化。



佢形容，VTC「每一堂课的新知识、工具和方法，回到维修厂立刻就能应用，越学越有动力。」又坦言：「行业变了，技术也要更新，不跟上就随时被淘汰。」



Executive日记