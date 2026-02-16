Executive日记 - 年初三起中环新热点 Central Yards通道启用 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　恒基地产宣布，中环新海滨旗舰项目Central Yards接驳国际金融中心商场同中环码头连接大楼嘅全新临时行人通道，会喺星期四、亦即系年初三正式启用，进一步优化海滨步行网络嘅体验。呢条全新临时行人通道，两端连接点毗邻现有行人天桥嘅两端，配置24小时空调系统同艺术元素，为公众提供更舒适嘅步行环境。连接中环码头部分，就采用半开放式设计，与中环海滨一带、维港景致及大自然无缝融合。小妹觉得，好可能就系下个city walk热点！

　　全新临时行人通道启用后，现有嘅行人天桥会同时封闭，进行拆卸。当Central Yards第一期商场启用𠮶阵，临时行人通道亦会拆卸，并改造为富活力嘅多功能绿化海景平台。公众届时将可经由商场通道，便捷舒适咁往返中环海滨同国际金融中心。

　　Central Yards以「桥」为设计理念，连系中环核心、周边社区、大会堂及维港，并设有大型公共绿化空间，俾市民、旅客同商户使用。项目第一期计划今年第二季平顶，2027年开幕，第二期预计2032年落成，将进一步提升中环成为兼具创新与活力嘅国际地标。

