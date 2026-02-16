李丞责 - 十二生肖 马年运势（一） | 李丞责博士玄学信箱
新年将至，近期收到大量读者来信，询问来年流年运程。本期我们先从鼠、牛、虎、兔四个生肖谈起。
‧鼠： 属鼠人士今年正冲太岁，建议前往庙宇摄太岁以祈平安。事业方面，「天厨」、「唐符」入命，利于餐饮、美感及创意行业。财运易有大额开支，可考虑置业保值，以「主动花钱」化解大耗之象。健康须留意家宅水火险。感情则不宜刻意寻求突破，已婚者应多关心伴侣。
‧牛： 属牛者今年与太岁相害，压力倍增。幸得「紫微」、「国印」吉星高照，利于升职加薪、创业或进修专业资格。财运须审慎投资，切忌冲动投机。健康面临天险威胁，参与爬山或潜水等户外活动必须注意安全。爱情路上宜收敛脾气，与家人多作沟通。
‧虎：属虎者今年运气平稳，但仍应以防守为主。事业上压力与是非较多，宜一笑置之，属狗者为贵人。财运可在东北文昌位摆放绿色物品或文昌塔催旺。健康须慎防重型机器受伤，忌触碰陌生动物。感情逢「红艳」星，缘分精彩但短暂，建议抱持随缘态度。
‧兔：属兔人士今年太岁相破，凡事需先破后成。事业受「八座」加持机会众多，但应集中火力，避免杂而不精。财运有「福星」、「天德」入命，抽奖运强。健康提防呼吸系统毛病。爱情方面，「天喜」利婚嫁添丁，但受「桃花、咸池」影响关系较复杂，宜果断抉择以免绯闻缠身。
祝大家马成行好运，马到功成！
