Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责 - 十二生肖 马年运势（一） | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
27分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　新年将至，近期收到大量读者来信，询问来年流年运程。本期我们先从鼠、牛、虎、兔四个生肖谈起。

‧鼠： 属鼠人士今年正冲太岁，建议前往庙宇摄太岁以祈平安。事业方面，「天厨」、「唐符」入命，利于餐饮、美感及创意行业。财运易有大额开支，可考虑置业保值，以「主动花钱」化解大耗之象。健康须留意家宅水火险。感情则不宜刻意寻求突破，已婚者应多关心伴侣。

‧牛： 属牛者今年与太岁相害，压力倍增。幸得「紫微」、「国印」吉星高照，利于升职加薪、创业或进修专业资格。财运须审慎投资，切忌冲动投机。健康面临天险威胁，参与爬山或潜水等户外活动必须注意安全。爱情路上宜收敛脾气，与家人多作沟通。

‧虎：属虎者今年运气平稳，但仍应以防守为主。事业上压力与是非较多，宜一笑置之，属狗者为贵人。财运可在东北文昌位摆放绿色物品或文昌塔催旺。健康须慎防重型机器受伤，忌触碰陌生动物。感情逢「红艳」星，缘分精彩但短暂，建议抱持随缘态度。

‧兔：属兔人士今年太岁相破，凡事需先破后成。事业受「八座」加持机会众多，但应集中火力，避免杂而不精。财运有「福星」、「天德」入命，抽奖运强。健康提防呼吸系统毛病。爱情方面，「天喜」利婚嫁添丁，但受「桃花、咸池」影响关系较复杂，宜果断抉择以免绯闻缠身。

　　如想看到更详尽的影片解说或其他玄学及传统文化知识，可关注我：

抖音：李丞责（李承责）（抖音号：83323140969）/小红书：李丞责（小红书号：95475659120）/微信视频号：李丞责师父说（注意「责」字为简体）/Facebook及IG：李丞责

　　祝大家马成行好运，马到功成！

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
14小時前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
6小時前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
4小時前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
10小時前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
4小時前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
7小時前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
4小時前
小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点
小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点
社会
7小時前
更多文章
李丞责 - 马年催旺桃花 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士你好！好快又到情人节，但40几岁的我仲系单身，每年都觉得好失落。请问有甚么方法可帮我催旺桃花运？ 　　今年立春已过，正式进入丙午马年。今年最关键的桃花方位在「东南」。马年的「九紫右弼星」飞临此处，九紫星五行属火，是当运的喜庆大吉星，主理桃花、姻缘及各类喜事。想催旺感情的朋友，首要任务是保持家宅东南方的整洁明亮。建议大家可以摆放今年特别设计的新产品——「心心相印喜洋洋桃花灯」。这款摆
2026-02-09 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱