张诺 - 传统与创意的味蕾交响 | 任意行

张诺
3小時前
生活 专栏
　　旺角朗豪坊新食店「玥派」，以精致茶饮、巧手点心、经典佳肴与特色甜品融于一店，塑造出令人耳目一新的餐饮体验。翻开点心单，「麻辣烧卖」、「西班牙火腿萝卜糕」等名字预示着这不是一顿寻常饮茶。

　　搭配点心的，是精心设计的特色茶饮系列。「碎银子」是糯香熟普，茶汤醇厚带米香；「月中有桂」清雅花香扑鼻；「绿乌龙铁拿」则在茶韵中揉入奶香，中西合璧。茶与点的搭配，既能解腻，亦提升用餐的层次感。

　　主菜在传统框架中注入了现代演绎的灵魂。「陈年花雕熟醉杯」将醉虾、醉蚬盛于玻璃杯中，上桌时侍应注入水与干冰，顿时白雾缭绕，仙气飘逸。酒香恰到好处地衬托出海鲜的甜味，视觉与味觉双重享受。

　　「火焰黑叉烧」是另一道仪式感十足的招牌。半肥瘦叉烧边缘烤至微㶶焦香，上桌前淋上玫瑰露点火，蓝色火燄跃动间酒香四溢，入口叉烧外焦内嫩，蜜香与酒韵交融，让人食欲大振。

　　「黄鱼蒸手剁肉饼」展现了厨房的扎实功架。黄鱼以精湛刀工切成双飞状，铺于半肥瘦手剁猪肉饼上同蒸，鱼鲜与肉香相互渗透，鲜甜倍增。「麻辣水煮牛脷」则在粤菜基础上融入川味元素，红油亮丽诱人，牛脷厚切却依然爽滑，麻辣度调校得宜。

　　玥派的甜品环节同样不失分。「特级桃胶鲜莲子炖银耳」真材实料，清润滋养，甜度克制，新鲜湘莲入口清香，恰好在丰盛大餐后纾缓味蕾。「酒酿米麻薯凤凰奶」造型别致，金黄与雪白相映，米麻薯软糯带酒香，凤凰奶滑顺香甜，为整餐画上温润句号。

　　玥派以「高性价比」与「创意粤菜」双轨并行，网上评论多称赞其「价钱合理、质素超出预期」、「适合朋友聚餐与家庭饮茶」，我也欣赏它将传统粤菜玩出新意，环境新派舒适。

张诺

更多文章
