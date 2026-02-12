林静 - 潮汕家乡味道 | 红棉树下

赶在春运人潮之前，上周从深圳搭上高铁，一个多小时便到了普宁。再转半小时出租车，父母家乡那个安静的小墟镇就在眼前了。亲戚仍住在传统的潮式老屋里，一走进那大大的天井，时光便慢了下来。



他们住的是「下山虎」形制，主座三开间，中间为大厅，左右为房间，开间都比较小，是平民住宅的普遍形式。以大门为嘴，两个前房为前爪，大厅为肚，大厅左右房为后爪，状如下山之虎。



表哥指着屋墙说：「这些旧砖头，质地实净得很，现在要是拆屋重建，这些老砖在市面上可是有价有市。」我抚过砖面，触手清凉坚实，隔热保暖，怪不得老房子毋须安装冷气。



这里没有汕头、潮州的通街美食，也没有普宁市区的热闹，但看着表嫂在灶头上变出一道道菜肴，比任何名店的出品都吸引。



桌上摆着春菜煲、炸豆腐、鱼旦汤、菜脯蛋，都是最寻常的家常菜，却让我瞬间回到儿时，每口都是母亲下厨的味道。尤其是那锅春菜煲，在老屋的氛围里，更显滋味。原来在当地买到春菜较为结实，煲过后保留着更多鲜味。



所以做春菜煲的秘方最好是用茎粗叶厚的春菜，加上五花肉四两、干香菇五朵和蒜头清水，以胡椒粉调味，材料简单却滋味无穷。



林静