KellyChu - 玩AR游戏随时赢365份巨无霸 麦当劳巨型新春花车中环站奔驰 | Executive日记

玩AR游戏随时赢365份巨无霸 麦当劳巨型新春花车中环站奔驰

KellyChu
1小時前
生活 专栏
　　就快农历新年，Kelly昨日经过港铁中环站同香港站间嘅通道，就发现超巨型「麦当劳新春花车派对」隧道。麦当劳同小妹讲，呢架以80年代分店设计装置作蓝本嘅特色花车，今年首度参加年初一旅发局主办嘅「国泰新春国际汇演之夜」，𠵱家率先现身俾市民打卡留念！另外，麦当劳App推出全新AR游戏「全城捕捉麦当劳花车」，大送总值超过500万嘅奖品，包括超级大奖「免费365份巨无霸套餐」！

　　麦当劳App即日起，首度推出全新AR主题游戏「全城捕捉麦当劳花车」，玩法好简单，参加者只需打开麦当劳App指定活动版面，并喺指定地点，成功捕捉花车、花车影片或图片，即可参加抽奖赢取礼物。每次成功捕捉麦当劳花车，可获得一次抽奖机会。每位麦当劳App用户，每日最多可参与5次抽奖，有机会赢取不同奖品，包括超级大奖「免费365份巨无霸套餐」、免费中汽水、免费新地筒、免费热朱古力、免费苹果批、免费热即磨黑咖啡（细）、麦当劳特别新春手机桌布，以及指定超值套餐优惠券。参与游戏次数越多，中奖机会越大！

麦当劳花车今年首度参加「国泰新春国际汇演之夜」。
