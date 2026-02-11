张诺 - 香港的金童子 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
59分鐘前
生活 专栏
　　翻开《鬼佬：香港童年回忆录》，仿佛跟着Martin Booth （马田布思）那双好奇的蓝眼睛，回到上世纪50年代的香港街头。

　　1952年6月，7岁的马田随父母抵达香港。他爸爸是海军物资文员，被派驻香港3年。在欢迎午宴上，一名军官给了马田两样惊喜－－鲜虾与可乐，还赠他一句忠告：「在香港，只要有人请你吃东西，务必接受。」他从此敞开味蕾，不仅尝遍皮蛋、炒龙虱等异味，更用最纯真的心，接纳了这座城市给予他的一切。 

　　马田在九龙英童小学就读，但真正的课堂在街头。他的一头金发被视为「黄金般能招来财运」，得以畅游城市每个角落，结交三教九流，从1941年香港沦陷时被囚的「长崎山姆」，到人称「九龙皇后」的疯癫俄裔流浪妇。一次勇闯九龙城寨，他竟镇定地以广东话与黑帮分子「何先生」握手结识，更被带到城寨深处见识，踏足鸦片烟窟。

　　这位金发小童游走于两个世界：既与车伕、苦力、帮会成员为友，亦出席海滩派对、在半岛酒店享用下午茶。透过马田好奇的双眼，读者见证石硖尾大火、韩战、内地难民涌入等动荡岁月。他以生动的文笔，让1950年代香港的社会景观与文化氛围跃然纸上。

　　马田在《鬼佬》后记中写道，「我从未真正离开香港」。我想，每个深爱这地方的人都能懂这种心情。无论城市面貌如何变迁，那些曾让我们心动的瞬间、接纳我们差异的温暖，早已内化为生命的一部分。

