李梦 - 解开历史密码 | 在岛上读书

每逢历史剧集热播，观众总免不了对剧中服饰器物、称谓礼仪准确与否品评一番，若找出错误多了，编创团队不免大失颜面。创作剧本前，有心的编剧不妨找来《中国古代文化常识》答疑解惑，减少错漏。



该书源于知名语言学家王力主编《古代汉语》教材通论部分，考据扎实。以十四章内容，覆盖职官科举、天文地理、礼俗宗法、衣食日常等诸方面，小至「举案齐眉」中「案」的形制，大至古代行政区划演变，皆有清晰阐释，提供了读懂历史的「解码器」。作者将史实置于宏阔背景中读解，帮我们辨别谬误，读懂古代文化内涵，避免一叶障目、望文生义。



不少读者见到书名中「常识」二字，或以为这是一部枯燥的历史读本，其实不然。本书妙处在于极好地平衡了学术性与可读性，用平易简洁的文字，将晦涩的古代文化常识通俗化。比如讲解天文历法中的「二十四节气」，作者结合古人农耕生活，深入浅出说明「清明踏青」「冬至进补」的习俗，将节气与古人生活场景关联，易于读者理解。



近年，本书翻译成多种语言远行海外，可见外国读者对于中国历史不乏好奇。在全世界年轻人以学习中文为时潮的当下，本书帮助我们明白中华文化究竟「美」在哪里。



李梦